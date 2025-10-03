霜降り明星・せいや、本名「石川晟也」でアーティストデビュー！ 「オカンのLINE」10.24デジタルリリースへ
霜降り明星・せいやが、本名の石川晟也として10月24日にアーティストデビューすることが決まった。デビュー曲「オカンのLINE」が同日より各種音楽配信サービスでリリースされる。
【写真】霜降り明星・せいや、持ちネタにしている“人気バンド”のライブを鑑賞「小学生みたいで可愛い」
せいやは『M‐1グランプリ2018』王者としてお笑い界で確固たる地位を築いてきたが、このたび音楽という新たな表現の場に挑戦する。公開されたアーティスト写真は、モノクロで撮影され、真剣な表情が捉えられており、音楽活動に臨む強い意志を感じさせる。
これまでせいやは、バラエティー番組での歌唱企画で披露した「もう恋なんてしない」や「真夏の果実」が話題となり、自身のYouTubeチャンネルでもカバー動画を公開するなど、歌唱力の高さを披露してきた。
そんなせいや改め石川晟也のデビュー曲「オカンのLINE」は、母との日常のやりとりを題材に、感謝や絆を描いた楽曲。ラップと歌を融合させたポップなサウンドに、ユーモラスさとエモーショナルさが同居しており、湘南乃風やback numberなどを手がけるsoundbreakersがプロデュースを担当。親しみやすさとサウンドクオリティーを兼ね備えた仕上がりとなっている。
せいやは「この度ワーナーミュージック・ジャパンさんからアーティストデビューをさせていただくことになりました。芸人とはまったく違う創作や世界が見れそうでとにかくワクワクしています。単に与えられた曲を歌う感じではなく、自分で作詞をして音楽も一緒に作らせてもらえる、僕の可能性を信じてくれるいいチームに出会ったので、ファンのみんなには楽しみに待っていてほしいです。やるからにはお笑い同様に音楽も本気でやりたいと思っています。夢は紅白！」とコメントしている。
石川晟也デビューシングル「オカンのLINE」は、ワーナーミュージック・ジャパンより10月24日デジタルリリース。
