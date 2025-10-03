「チーズとの相性バツグン！」「外はサクッ！中はホクホク」かぼちゃコロッケのレシピ

秋といえば、やっぱりかぼちゃ。甘みが増すこの季節におすすめの『かぼちゃコロッケ』のレシピをご紹介します。レンチンで柔らかくしたかぼちゃに調味料を合わせチーズを包んだコロッケは、外はサクッ、中はほっくりでシンプルながらも素材の味が引き立つ一品です。お弁当や夕食にもぴったりですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

かぼちゃコロッケとかぼちゃの皮チップスを試すのにかかる時間 かぼちゃコロッケ 約30分（冷やす時間を除く）かぼちゃの皮チップス 約5分（焼き時間を除く）

かぼちゃの栄養効果とは？

秋に旬を迎えるかぼちゃは、栄養たっぷりでおすすめの食材です。

鮮やかなオレンジ色に含まれるβカロテンは、体内でビタミンAに代わり、粘膜や皮膚を守って風邪予防に役立ちます。また、ビタミンEも豊富で、血行を促し冷え対策にもぴったり！食物繊維も豊富なので、腸内環境を整える効果が期待できます。

甘くてホクホク食感が美味しいかぼちゃは、健康や栄養もサポートしてくれる秋に食べたい野菜のひとつです。

シンプルで美味しい！かぼちゃコロッケのレシピ

かぼちゃコロッケの材料（4人分）

・かぼちゃ 1／2個（皮と種をのぞいて約400g)

◆マヨネーズ 大さじ2

◆砂糖 小さじ1〜2

◆醤油 小さじ1／2

・さけるチーズ 1本

・パン粉 適量

●薄力粉 100g

●卵 1個

●水 100ml

かぼちゃコロッケの作り方

カボチャは種と皮を取り除き1cm厚のいちょう切りにして耐熱皿に入れる。水大さじ1（分量外）を加えふんわりラップをしてレンジ600wで約6〜8分柔らかくなるまで加熱する。

かぼちゃが柔らかくなったらフォークでつぶす。この時点でかぼちゃの水分が多い場合は、レンジ600wラップ無しで調子を見ながら1分ずつ加熱して水分を飛ばす。

潰したかぼちゃに◆の調味料を加え、ゴムベラでよく混ぜて冷蔵庫で30分冷やす。（コロッケ種は冷蔵庫で冷やすと丸めやすくなります）

●をボウルに混ぜてバッター液を作る。手にサラダ油をつけコロッケ種を10等分して、輪切りにしたチーズを中心に包みボール状に丸める。

これをバッター液、パン粉の順につけ、170度に熱した油で約2〜3分表面がきつね色になるまで揚げる。

ころころした形がかわいい『かぼちゃコロッケ』の完成です！

サクサクした衣の中は、甘くてほくほくのかぼちゃがたっぷり。中心に包んだチーズが濃厚でかぼちゃと相性も最高です！

お好みで、ケチャップと中濃ソースを一対一で混ぜたものを付けも美味しくいただけます。

コロッケの中に包むチーズは『さけるチーズ』がおすすめ。

好みのサイズにカットしやすく、溶けても伸びがよく切れにくいので揚げ物にぴったりのチーズです。

かぼちゃの皮も活用！かぼちゃの皮チップス

かぼちゃ料理の時に出る『皮』ですが、じつは栄養の宝庫なのをご存じでしょうか？

かぼちゃの皮は、果肉以上にβカロテンや食物繊維を含み、ポリフェノールも豊富で美容や健康を支える強い味方です。

きれいに洗って薄めに切ると、煮物やスープにも違和感なく楽しめますが、今回はおやつやおつみにもぴったりの「かぼちゃの皮チップス」のレシピをご紹介します。

かぼちゃの皮チップスの材料

・かぼちゃの皮（薄切りにしたもの） 適量

・サラダ油 小さじ1／2

・砂糖 ふたつまみ

・塩 ひとつまみ

かぼちゃの皮チップスの作り方

耐熱皿にキッチンぺーバーを広げ、かぼちゃの皮を果肉側を上にして並べる。レンジ600wラップ無しで4分加熱して水分を飛ばす。

皮をボウルに入れサラダ油を加え、ゴムベラでまんべんなく混ぜ合わせる。

皮をオーブンシートを敷いた天板にのせ、150℃に予熱したオーブンで約15分パリッとするまで焼き、仕上げに砂糖と塩をまぶして完成。

今回は、秋におすすめの『かぼちゃ』を使ったレシピをご紹介しました。

ほくほくした甘さがクセになるかぼちゃコロッケは、子供から大人までおすすめの一品です。皮まで活用すれば、かぼちゃの栄養分をまるごと摂ることができますよ！

ご家庭の食卓に、秋の味覚『かぼちゃ料理』をぜひ取り入れてみてくださいね。