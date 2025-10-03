「チーズとの相性バツグン！」「外はサクッ！中はホクホク」かぼちゃコロッケのレシピ
かぼちゃコロッケとかぼちゃの皮チップスを試すのにかかる時間かぼちゃコロッケ 約30分（冷やす時間を除く）かぼちゃの皮チップス 約5分（焼き時間を除く）
かぼちゃの栄養効果とは？
秋に旬を迎えるかぼちゃは、栄養たっぷりでおすすめの食材です。
鮮やかなオレンジ色に含まれるβカロテンは、体内でビタミンAに代わり、粘膜や皮膚を守って風邪予防に役立ちます。また、ビタミンEも豊富で、血行を促し冷え対策にもぴったり！食物繊維も豊富なので、腸内環境を整える効果が期待できます。
甘くてホクホク食感が美味しいかぼちゃは、健康や栄養もサポートしてくれる秋に食べたい野菜のひとつです。
シンプルで美味しい！かぼちゃコロッケのレシピ
かぼちゃコロッケの材料（4人分）
・かぼちゃ 1／2個（皮と種をのぞいて約400g)
◆マヨネーズ 大さじ2
◆砂糖 小さじ1〜2
◆醤油 小さじ1／2
・さけるチーズ 1本
・パン粉 適量
●薄力粉 100g
●卵 1個
●水 100ml
かぼちゃコロッケの作り方
カボチャは種と皮を取り除き1cm厚のいちょう切りにして耐熱皿に入れる。水大さじ1（分量外）を加えふんわりラップをしてレンジ600wで約6〜8分柔らかくなるまで加熱する。
かぼちゃが柔らかくなったらフォークでつぶす。この時点でかぼちゃの水分が多い場合は、レンジ600wラップ無しで調子を見ながら1分ずつ加熱して水分を飛ばす。
潰したかぼちゃに◆の調味料を加え、ゴムベラでよく混ぜて冷蔵庫で30分冷やす。（コロッケ種は冷蔵庫で冷やすと丸めやすくなります）
●をボウルに混ぜてバッター液を作る。手にサラダ油をつけコロッケ種を10等分して、輪切りにしたチーズを中心に包みボール状に丸める。
これをバッター液、パン粉の順につけ、170度に熱した油で約2〜3分表面がきつね色になるまで揚げる。
ころころした形がかわいい『かぼちゃコロッケ』の完成です！
サクサクした衣の中は、甘くてほくほくのかぼちゃがたっぷり。中心に包んだチーズが濃厚でかぼちゃと相性も最高です！
お好みで、ケチャップと中濃ソースを一対一で混ぜたものを付けも美味しくいただけます。
コロッケの中に包むチーズは『さけるチーズ』がおすすめ。
好みのサイズにカットしやすく、溶けても伸びがよく切れにくいので揚げ物にぴったりのチーズです。
かぼちゃの皮も活用！かぼちゃの皮チップス
かぼちゃ料理の時に出る『皮』ですが、じつは栄養の宝庫なのをご存じでしょうか？
かぼちゃの皮は、果肉以上にβカロテンや食物繊維を含み、ポリフェノールも豊富で美容や健康を支える強い味方です。
きれいに洗って薄めに切ると、煮物やスープにも違和感なく楽しめますが、今回はおやつやおつみにもぴったりの「かぼちゃの皮チップス」のレシピをご紹介します。
かぼちゃの皮チップスの材料
・かぼちゃの皮（薄切りにしたもの） 適量
・サラダ油 小さじ1／2
・砂糖 ふたつまみ
・塩 ひとつまみ
かぼちゃの皮チップスの作り方
耐熱皿にキッチンぺーバーを広げ、かぼちゃの皮を果肉側を上にして並べる。レンジ600wラップ無しで4分加熱して水分を飛ばす。
皮をボウルに入れサラダ油を加え、ゴムベラでまんべんなく混ぜ合わせる。
皮をオーブンシートを敷いた天板にのせ、150℃に予熱したオーブンで約15分パリッとするまで焼き、仕上げに砂糖と塩をまぶして完成。
今回は、秋におすすめの『かぼちゃ』を使ったレシピをご紹介しました。
ほくほくした甘さがクセになるかぼちゃコロッケは、子供から大人までおすすめの一品です。皮まで活用すれば、かぼちゃの栄養分をまるごと摂ることができますよ！
ご家庭の食卓に、秋の味覚『かぼちゃ料理』をぜひ取り入れてみてくださいね。