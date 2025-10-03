マ・ドンソク、拳で悪魔と闘う社長に！ 『悪魔祓い株式会社』日本公開決定＆予告解禁
マ・ドンソクが企画・原案・主演を務めるホラーアクション映画『HOLY NIGHT: DEMON HUNTERS』（英題）が、邦題を『悪魔祓（ばら）い株式会社』として12月12日より全国公開されることが決まった。併せて、本ポスター、予告編が解禁された。
【動画】マ・ドンソクが悪魔祓い請負会社の社長に『悪魔祓い株式会社』予告編
これまで『新感染 ファイナル・エクスプレス』では襲い来るゾンビたち、『悪人伝』では連続殺人鬼、マーベル･スタジオ映画『エターナルズ』では巨大な怪物、『犯罪都市』シリーズでは凶悪犯…などなど、数々の敵を圧倒的な力で倒してきたマ・ドンソクの今度の敵は＜悪魔＞。
舞台は、悪魔崇拝のカルト集団の台頭によって混乱に陥る韓国。マ・ドンソクが演じるのは、強靱（きょうじん）な肉体と力を持ち、悪魔ばらいを生業とする会社の社長バウ。社員の一人で魅惑のエクソシスト・シャロンを演じるのは少女時代のソヒョン、2人をサポートしながら情報収集にいそしむもう一人の社員キム役にはイ・デヴィッド。
個性豊かな3人による抜群の（？）チームプレーで数々の案件を担当してきたこの会社に、ある日、医師のジョンウォン（キョン・スジン）がやってくる。彼女の依頼は、異常行動を繰り返し医療の力ではどうにもならない愛する妹ウンソ（チョン・ジソ）をどうか助けてほしいというものだった。ウンソを支配するのはいったい？果たして彼らはウンソを救い、街の秩序を取り戻せるのか―？
予告編では、冒頭で悪魔崇拝のカルト集団によって混乱に陥った韓国の街が描かれる。誰にも手がつけられず、警察や神父が駆けこんだ先は、悪魔ばらいを生業とする「悪魔祓い株式会社」だった。社長のバウ、エクソシストのシャロン、室長のキムからなる3人チームの荒唐無稽なやりとりに、依頼人からは「こいつらで大丈夫か？」と不安がられるが、「安心してください！プロですよ」と社長のバウは自信満々だ。
「妹のウンソに取りついた悪魔をはらってほしい」という医師のジョンウォンの依頼を受けて、さっそく仕事に取り掛かろうとする。しかしウンソに取りついた悪魔は想像以上に邪悪な力を持つ存在で「人間界を支配する」と宣言し、多くの人々を巻き込んで世界をさらなる混沌（こんとん）へと落とし込もうとするのだった…。
＜確かな拳で、確かなはらい、最短解決！＞という企業スローガンと共に悪魔たちと対峙（たいじ）し力強く拳をふるうバウや社員たち。果たして、3人は少女から悪魔をはらい、街を、そして世界を救えるのか―？
本ポスターには、拳を力強く握るバウ、シャロン、キムの「悪魔ばらい株式会社」の3人がシリアスな表情で向かってくるその姿からは想像もつかない＜はい、喜んで！まずはお見積りから＞というハイテンションなキャッチコピーが。主演のマ・ドンソクの魅力そのままに、本作もシリアスとコミカルのギャップで魅了するエンタメ作であることがうかがえるものとなっている。
映画『悪魔祓い株式会社』は、12月12日より全国公開。
