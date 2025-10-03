東原亜希、トレーニングウェア姿が「素敵」 美スタイル全開 4児の母
ファッションモデルでタレントの東原亜希が、3日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露した。
【写真】東原亜希、トレーニングウェア姿がスタイル抜群！ 夫・井上康生との姿も（8枚）
2008年に柔道家でオリンピック金メダリスト・井上康生氏と結婚。2009年に第1子女児を出産し、その後も2010年に第2子男児、2015年には第3子、第4子となる双子の女児を出産している東原。
今回投稿したのは、自身のトレーニング姿。「今日はめちゃくちゃ体が軽くなった〜！ 前はいつもふくらはぎが攣ってる感じだったのに最近なくなってきた 今日もありがとうございました！」とつづった。ファンからは「今日も可愛い素敵です」などの声が寄せられた。
引用：「東原亜希」インスタグラム（@akihigashihara）
