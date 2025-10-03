工藤静香、“生春巻き”を手作り「ヘルシー」「巻き方キレイ」 長女・Cocomiも反応「私の餌」
歌手の工藤静香が、3日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】工藤静香、“生春巻き”を手作り「巻き方キレイ」 完成までの様子（5枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「生春巻き！巻くタイミングだけ得れば簡単 中身によってタレを変えたりしますが、今日はケチャップバージョンです ぶぶぶってなってしまった。ごめんね！笑」と、完成までの様子を動画で披露。
長女・Cocomiは「私の餌」とコメント、ファンからは「ヘルシー」「巻き方キレイ」などの声が多数寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
