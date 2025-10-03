工藤静香、近影　※「工藤静香」インスタグラム

写真拡大

　歌手の工藤静香が、3日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露し、ファンを喜ばせた。

【写真】工藤静香、“生春巻き”を手作り「巻き方キレイ」　完成までの様子（5枚）

　パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「生春巻き！巻くタイミングだけ得れば簡単　中身によってタレを変えたりしますが、今日はケチャップバージョンです　ぶぶぶってなってしまった。ごめんね！笑」と、完成までの様子を動画で披露。

　長女・Cocomiは「私の餌」とコメント、ファンからは「ヘルシー」「巻き方キレイ」などの声が多数寄せられている。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）