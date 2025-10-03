金ロー10.24＆31は2週連続ディズニー作品を放送！ ハロウィンにピッタリな3作品
『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、ハロウィーン前週の10月24日から2週連続で、ハロウィーンにぴったりなホラー・テイストのディズニー作品を放送。24日は『ホーンテッドマンション』（2023）、ハロウィーン当日の31日は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（1993）とトイ・ストーリー・オブ・テラー！』（2013）を2本立てで届ける。
【写真】人気アトラクションが映画に！ 映画『ホーンテッドマンション』場面写真
今回が初放送となる24日の『ホーンテッドマンション』は、ディズニーランドの人気アトラクションを実写映画化。念願の豪華なマイホームを手に入れた親子が、除霊のために雇った神父や超常現象の専門家、霊能力者、歴史学者とともに館に住む999人のゴーストたちに立ち向かい、館に隠された悲劇的な真実を暴くという謎解きアトラクション・ムービーだ。
監督は、俳優、脚本家としても活躍するジャスティン・シミエン。脚本はリブート版『ゴーストバスターズ』（2016）のケイティ・ディポルド。主人公の皮肉屋の心霊写真家ベンを演じるのはラキース・スタンフィールド（吹き替え・八代拓）。館を購入したシングルマザーの医師ギャビー役にはロザリオ・ドーソン（吹き替え・田村睦心）。調子の良いケント神父役にはオーウェン・ウィルソン（吹き替え・片岡愛之助）。大げさな霊能者ハリエットにはティファニー・ハディッシュ（吹き替え・土屋アンナ）。幽霊屋敷オタクの歴史学者ブルースにはダニー・デヴィート（吹き替え・温水洋一）。水晶玉の中に現れる霊媒師マダム・レオタにはジェイミー・リー・カーティス（吹き替え・小林幸子）。
31日放送の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は、ティム・バートンが原案・製作を手がけたストップモーション・アニメーション映画。ハロウィーン・タウンの “カボチャ大王”ことジャック・スケリントンが、陽気で明るいクリスマス・タウンの世界に魅せられ、自分流のクリスマスを計画することから巻き起こる騒動の物語だ。
美しい映像をストップモーションの手法によって描く本作は、人形を1ミリ単位で細かく動かしながら1コマ1コマ撮影するため、100人を超える技術者たちが、3年もの制作期間をかけて制作されたという。
監督は、本作が監督デビュー作となり、その後、『コララインとボタンの魔女』（2009）で米アカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされたストップモーション・アニメーションの大家ヘンリー・セリック。音楽は、ティム・バートン作品には欠かせないダニー・エルフマン。
また、番組の冒頭には、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー3』のその後を描いた『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』を地上波初放送。今回の主人公は、ウッディとテレビで共演していたカウガールのジェシー。夜のモーテルでひとりずつ姿を消していくおもちゃたち…。ホラーな展開におびえるウッディとバズ、ジェシーだったが、事態は意外な方向に発展していく。監督・脚本は『ファインディング・ドリー』（2016）のアンガス・マクレーン。
映画『ホーンテッドマンション』は10月24日21時、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』は10月31日21時、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて放送。
