小芝風花が鮮やかな花と共に咲き誇る！ デビュー15周年イヤーとなる2026年カレンダー「Flower」12.12発売
俳優・小芝風花のデビュー15周年アニバーサリーイヤーとなる2026年のカレンダー「Flower」が、マガジンハウスより、12月12日に発売されることを決定。本日10月3日より、全国の書店ほかにて予約受付が開始された。
【写真】花をテーマに撮り下ろされた、小芝風花カレンダー2026「Flower」先行カット
本カレンダーでは、作品によってさまざまな役柄を演じ分ける彼女が、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現。
小さなバラと共に可憐に、風に揺れるかすみ草と共にのびのびと、大きく鮮やかに咲くダリアと共に力強く―軽井沢の豊かな自然の中で見せた多彩な表情を、フォトグラファーの酒井貴生が撮り下ろした。
カレンダーは28ページ（A3変形）。未収録カットのステッカー（全6種からランダムで1枚）が付く。なお、「TopCoat Online Shop」での購入者には限定購入特典として「カレンダー未収録カットのフォトカード」をプレゼント。
また、都内某所にて、小芝がカレンダーを手渡するお渡し会の開催も決定。詳細は、10月6日にマガジンハウスHP、マガジンハウス書籍編集部SNSにて発表される。
小芝は「この度カレンダーを発売させていただく事になりました。今回はお花がテーマになっていて、自然が豊かな場所で、色とりどりのお花と共に、とても楽しく撮影させて頂きました。普段なかなか皆様にお会いできる機会がないので、お渡し会でお会い出来るのを楽しみにしております！」とメッセージを寄せている。
小芝風花カレンダー2026「Flower」は、マガジンハウスより12月12日発売。価格3300円（税込）。
