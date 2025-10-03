『SPA！デジタル写真集 岸みゆ「超小型女子の破壊力抜群ボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

岸みゆは、アイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当。1st写真集『tinto』（光文社）が発売中。最新情報は公式X（@miyu_kishi0213）やインスタ（@miyu_kishi0213）で発信している。

表紙は、水着の上にカウガ―ルの衣装というセクシーさを感じるカット。さらに黄色いカーディガンを羽織ったカットや、ランジェリー姿で前髪を分けた大人びたカットなどが公開。またビキニ×スニーカーというスポーティな衣装も着こなしている。

発売中

提供：週刊SPA!編集部 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：沼田美咲（ミタケイショウ）

販売リンク：https://amzn.to/4mIQGOg

