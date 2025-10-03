人気モデルのフェス参戦ショットが話題になっている。

モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＲＯＣＫ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５ 今年は２日間参戦することができました！」と報告した。「とにかく休みなく駆けまわるいちにちとちょっと休もうか〜って丘の上でごろんとする余裕のあるいちにちと心ゆくまで美味（おい）しいものを食べて音楽を楽しむことができたロッキンだったなあ」と振り返った。「晴れでも雨でも曇りでも風が吹いてもその向こうには大好きなアーティストさんがいるからどんな空でも最高な瞬間になることが判明 この夏に、心残りなし！！めいっぱい楽しんだ！音楽が沁（し）み込んだーーーー」とつづって、サングラスをかけて寝転ぶ姿や焼きそばなどを食べる様子をアップ。

さらに「最後のお写真のカメラマンさんは＠ｋａｇａｙａ＿ｋａｇａさん なんとなんとお仕事で来られていた加賀さんに偶然お会いすることができました！一瞬でこんなに素敵なお写真を撮っていただいた ぜんぶぜんぶ良い思い出」と記し、お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔とのショットもアップした。

この投稿には「いつも笑ってる栞里ちゃん」「美味そう楽しそうカワイイ」「全力で楽しむしーちゃんが大好き」「サングラス良く似合う」などの声が寄せられている。