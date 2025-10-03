凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで挑むアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は内の４番ゲートでの出走が決まった。

４番枠は２０年にソットサスが勝利した枠番。田中博調教師は「いい枠なのではないでしょうか。最初出てから、直線が長いとはいえ、内に越したことはないですからね」と力を込めた。また、週末に雨が降り馬場は重くなる見込みだが、アロヒアリイはスクーリング済。田中博調教師はスポーツ報知で連載中の「輝く王へ」のなかで、「プランスドランジュ賞でクロワデュノールが勝った次の日、コースの試走のために、アロヒアリイをパリロンシャン競馬場に輸送しました。私もスタート地点から丸々、歩かせてもらったのですが、正直、馬場はかなり重たかったです」「馬場悪化は十分にありえると思って馬をつくっています」と重馬場への対応も行っていると明かしていた。

アロヒアリイは父ドゥラメンテ、母の父オルフェーヴル、３代さかのぼると、サンデーサイレンス、ステイゴールド、シンボリクリスエスなど、日本競馬を支えてきた馬たちの名前がズラリと並ぶ。特に、母の父オルフェーヴルは１２年、１３年の凱旋門賞２着という結果を残しており、「スポーツ報知 馬トクちゃんねる」ではルメール騎手の凱旋門賞への意気込みを聞いたインタビューに「日本近代競馬の結晶のような血統」などの声が寄せられるなど期待が高まっていた。