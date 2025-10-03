バッサリは嫌、、→大丈夫！【40・50代】は「ミディアムレイヤー」で失敗せずイメチェン♡

髪をバッサリ短くすることに抵抗がある人でも、雰囲気を変えられるのが「ミディアムレイヤー」の魅力。長さを残しつつレイヤーを入れることで、動きや軽さが加わり、自然とこなれた印象に仕上がります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、イメチェンにおすすめの「ミディアムレイヤー」をご紹介します。

艶をまとう、マロンブラウンミディ

最初にご紹介するのは、秋らしいマロンブラウンを合わせたミディアムレイヤーです。トップは頭の形に沿うように落とし、ベースは肩に沿って自然に外ハネ。艶が際立つ色味とナチュラルな動きの組み合わせで、落ち着きのある印象に。自然体の中に季節感がプラスされ、大人らしいやわらかな雰囲気に仕上がっています。

華やかに揺れる、ひし形ミディ

続いてご紹介するのは、くすみブラウンのミディアムレイヤー。毛束ごとにワンカールをつけて、ふんわりと広がりながらひし形のシルエットを描きます。華やかさと柔らかさが同時に際立ち、明るくヘルシーな印象に。スタイル全体が自然にまとまりつつ、しっかりと動きもあるので、エレガントな雰囲気を楽しめます。

ヘルシーなくびれミディ

アッシュグレージュの透明感をまとった、やりすぎないミディアムレイヤー。トップをやや短めにすることで、自然なくびれが生まれ、ヘルシーな印象に仕上がります。柔らかな毛流れが顔まわりをすっきり見せつつ、程よい動きでメリハリをプラス。大人のカジュアルさと女性らしさを両立しています。

上品さ漂う、暗めグレージュミディ

最後にご紹介するのは、暗めのグレージュのミディアムレイヤーです。トップを長めに残しているため、髪全体が落ち着いて見え、上品なムードが際立ちます。色味の深みが髪を艶やかに見せ、まとまり感のあるシルエットに。控えめながらも洗練された印象を与えてくれるので、大人世代の雰囲気に自然になじみそうです。

writer：内山友里