さすがに争奪戦を覚悟…！「携帯用なのに履き心地抜群！」100均激かわスリッパが旅の味方♡
商品情報
商品名：携帯用スリッパ CS パジャマ
価格：￥330（税込）
適応サイズ（約）：22〜25cm
販売ショップ：ダイソー
これは売り切れが早そう…！ダイソーで「クレヨンしんちゃん」の携帯用スリッパを発見♡
旅行の際に携帯用スリッパがあると便利ですよね。先日ダイソーでお買い物中に、とっても素敵な商品を発見したので紹介します！
それが、こちらの『携帯用スリッパ CS パジャマ』。「クレヨンしんちゃん」デザインの携帯用スリッパです。
デザインがあまりにも可愛すぎて、ゲットせずにはいられませんでした♡価格は330円（税込）です。
パジャマを着たしんちゃんの姿がとってもキュート！
背景もしんちゃんのパジャマと同じ色や柄になっていて、なかなか細かいデザインです。
持ち運びに便利な巾着がセットになっているのも嬉しいポイント！
いろいろなしんちゃんの表情、ポーズが楽しめる総柄デザインとなっていますよ。
携帯用なのに履き心地抜群！軽量＆コンパクトで持ち運びに便利♡
適応サイズは22〜25cmとなっています。ゆったりとしたサイズ感で、携帯用とは思えないほど楽な履き心地です。
軽量だからと言って極端に薄いわけではなく、全体がスポンジのようなフカフカとした感触です。
ホテルなどにあるような使い捨ての薄手のスリッパと比較しても、こちらのほうが想像以上に履き心地が良いです！
芯がしっかり入っているためか、歩きやすいのも魅力的です◎
収納時の折り癖を手で伸ばすことで、足入れもしやすいです。
コンパクトで軽いという点も見逃せないポイント！ハンカチくらいの軽さで持ち運びやすいです。
バッグの中に入れてもかさばりにくいので、長距離移動やホテル滞在時などに持っていくと便利です。
今回は、ダイソーで見つけた『携帯用スリッパ CS パジャマ』を紹介しました。
可愛いだけでなく使い心地も良いとは…さすがダイソーさん！売り切れが早そうな予感がするので、気になった方は早速チェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。