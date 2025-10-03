さすがに争奪戦を覚悟…！「携帯用なのに履き心地抜群！」100均激かわスリッパが旅の味方♡

ダイソーで「クレヨンしんちゃん」の可愛すぎる携帯用スリッパを発見しました♡デザインはもちろんのこと使い心地も優秀。携帯用なのに、想像以上にしっかりとした履き心地で快適なんです！巾着も付いているため、コンパクトに持ち運べるのも嬉しいポイント。330円とコスパも良く、旅のお供に大活躍間違いなしですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：携帯用スリッパ CS パジャマ

価格：￥330（税込）

適応サイズ（約）：22〜25cm

販売ショップ：ダイソー

これは売り切れが早そう…！ダイソーで「クレヨンしんちゃん」の携帯用スリッパを発見♡

旅行の際に携帯用スリッパがあると便利ですよね。先日ダイソーでお買い物中に、とっても素敵な商品を発見したので紹介します！

それが、こちらの『携帯用スリッパ CS パジャマ』。「クレヨンしんちゃん」デザインの携帯用スリッパです。

デザインがあまりにも可愛すぎて、ゲットせずにはいられませんでした♡価格は330円（税込）です。

パジャマを着たしんちゃんの姿がとってもキュート！

背景もしんちゃんのパジャマと同じ色や柄になっていて、なかなか細かいデザインです。

持ち運びに便利な巾着がセットになっているのも嬉しいポイント！

いろいろなしんちゃんの表情、ポーズが楽しめる総柄デザインとなっていますよ。

携帯用なのに履き心地抜群！軽量＆コンパクトで持ち運びに便利♡

適応サイズは22〜25cmとなっています。ゆったりとしたサイズ感で、携帯用とは思えないほど楽な履き心地です。

軽量だからと言って極端に薄いわけではなく、全体がスポンジのようなフカフカとした感触です。

ホテルなどにあるような使い捨ての薄手のスリッパと比較しても、こちらのほうが想像以上に履き心地が良いです！

芯がしっかり入っているためか、歩きやすいのも魅力的です◎

収納時の折り癖を手で伸ばすことで、足入れもしやすいです。

コンパクトで軽いという点も見逃せないポイント！ハンカチくらいの軽さで持ち運びやすいです。

バッグの中に入れてもかさばりにくいので、長距離移動やホテル滞在時などに持っていくと便利です。

今回は、ダイソーで見つけた『携帯用スリッパ CS パジャマ』を紹介しました。

可愛いだけでなく使い心地も良いとは…さすがダイソーさん！売り切れが早そうな予感がするので、気になった方は早速チェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。