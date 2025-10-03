気になる“あの子”とサウナグッズ通信 福井梨莉華【整え！ 隣のサウナガール】

【整え！ 隣のサウナガール】

憧れのあの子とサウナに行ったら…そんな妄想をカタチにするサウナグラビア連載が半年ぶりに復活！ 昨年、グラビアデビューすると瞬く間に各誌に登場し、「グラビア界の大本命」とも称される20歳、福井梨莉華ちゃん。屋上にバレルサウナを構える「Sauna Sanctuary」で極上の“整い”を体験！

＊ ＊ ＊

■サウナ後のフルーツ牛乳も楽しみ！

以前、サウナで撮影することがあり、そこからサウナに魅了されていった福井梨莉華ちゃん。その後、“サウナの世界”にどっぷり浸からせたのは実のお兄ちゃん!?

「そのサウナの撮影中、正直まだまだイケるなって思ったんです。兄に後日連れて行ってもらい、そこで初めてちゃんと“整う”体験をしてからすっかりハマりました！」

今ではメンタルコンディションを整える、欠かせない存在に。

「サウナって、その間は何も考えないじゃないですか。それがリフレッシュになるんです。頭を整理したいときや、ちょっと疲れているかもなってときに一人で行きますね」

今回訪れたのは東京・野方にあるプライベートサウナ「Sauna Sanctuary」。ルーフトップにあり非常に開放的だ。

「実はプライベートサウナって初めて！ 屋上にあるので開放感もあって気持ち良いですね。いつもは一人ですけど前から友達とも行ってみたいって思っていたのでこことか楽しそう！」

梨莉華ちゃんは友達と行きたい憧れのサウナがあるとか。

「自然の中でのテントサウナ！ 友達とサウナに入って、水風呂代わりに川に飛び込んで…最高ですね！」

梨莉華ちゃんにサウナを楽しむコツも聞いてみた。

「サウナ後にその場で売られているドリンクを一気飲み！ フルーツ牛乳とかコーヒー牛乳とか、何であんなに美味しいんだろう!? おすすめです♪」

サウナですっかりリフレッシュした梨莉華ちゃん。今後も彼女から目が離せない！

福井梨莉華（ふくい・りりか）／2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。2023年7月、ドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』で女優デビュー。2024年9月にグラビアデビューし、各誌グラビアを席巻中。10月17日公開の映画『ソーゾク』にチコ役で出演。10月29日、1st写真集（講談社刊）発売。乞うご期待！

X（旧Twitter）： @fukuiririka

Instagram：@fukuiririka

＜今回使用したのはコレ！＞

デザイン性と機能性の両面でハイクオリティを追究するブランドSAUNA NOVAの「Vaceous Sauna HatVer.3【オフホワイト】」（7480円）と「TATAMI SAUNAMAT【市松リーフグリーン＆ブラック】」（各1万6500円）。サウナマットは創業280年の老舗「久保木畳店」とのコラボで軽量で水や汗に強い実用設計。

■Sauna Sanctuar

東京・野方のルーフトップにある完全プライベートサウナ。ジャグジー等を完備し【至極のととのい】がコンセプトのラグジュアリー空間が魅力。部屋完備。

住所／東京都中野区野方6丁目11-1

https://sauna-sanctuary.com/

>> 連載【整え！ 隣のサウナガール】

※2025年9月5日発売「GoodsPress」10月号118-119ページの記事をもとに構成しています

＜撮影／イマキイレカオリ スタイリング／深澤勇太 ヘアメイク／川島享子＞

【関連記事】

◆出張サウナ派必見。コクヨ×ドーミーインのサウナグッズで“ととのう”旅を！

◆スマートウォッチ、サウナに持ち込めます。ウエアラブルな防熱カバーが全部解決！

◆念願の家サウナを手に入れたなら、次は「水風呂」でしょ！なんて羨ましすぎる！