ドラゴンズの６選手に戦力外が通告されました。

２日、球団事務所で戦力外通告を受けたのは、森博人投手や野手転向1年目の加藤竜馬選手など6選手。

名古屋市出身の森博人投手は、2年目に30試合を投げプロ初勝利を手にするなど中継ぎとして5年間で40試合に登板。 しかし、2023年からは右ひじの故障もあり1軍登板は無し。今後は育成選手として再契約をする予定ということです。

2017年にドラフト2位で入団した石川翔投手は高卒1年目から1軍マウンドを経験したものの2年目以降はケガに泣きました。育成から支配下に復帰することは叶いませんでしたが、今後も現役続行を希望します。

「まずはドラゴンズに感謝したい。やっぱり自分の野球人生に納得はいっていないので納得できるまでやっていきたい」(石川投手)

2023年のドラフト6位で入団した加藤竜馬選手は、去年のオフに育成契約を結び投手から野手に転向。持ち前のパワーに期待がかかりましたが、今シーズン2軍戦では打率0割台と結果を残すことはできませんでした。

「いやもう、しんどかったです。色々と。今は今後のことは考えていない。何も戦力になれなかったけど、応援してくれてありがとうございました。」(加藤竜馬選手)

さらに、星野真生選手、菊田翔友投手、野中天翔投手も戦力外通告を受け、森投手は育成再契約を予定、加藤選手は引退の意向を示しています。他の４人の選手は現役続行を希望しているということです。