原宿にオープンした『THE KNT365 HOUSE』に行ってきた！こだわりたっぷりの“ニット作品”はチェック必須

リサイクル素材を使用した作品が特徴的な『KNT365（ケーエヌティーサンロクゴ）』のフラッグシップストアが、東京・原宿にオープン！

新作が盛りだくさんの店内は、見ごたえバツグン◎

今回は、エディターが実際に『THE KNT365 HOUSE』へ足を運んできた様子をご紹介します。

『THE KNT365 HOUSE』が原宿にオープン



『KNT365』のフラッグシップストアが2025年9月30日（火）、東京・原宿の明治通りにオープン。

「アースフレンドリー」なライフスタイルブランドをコンセプトとしている『KNT365』は、地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品を生み出しているブランドです。

地球にやさしいだけではなく、デザイン性も兼ね備えたニット作品は『KNT365』ならでは。



店内の作品はなんとすべて新作！

種類も豊富なので、きっとお気に入りの作品が見つかりますよ。

チェック必須の人気シリーズ！

作品として届けられなかった編地を素材として、新たな作品にアップサイクルするプロジェクト「Get Back」。

この「アップサイクル」素材を使用した作品はすべて1点物で、『KNT365』のなかでも人気のシリーズなんだとか。

また、今回新作として無地のシリーズ「Muji Logo」も登場しています。



無地の作品が登場するのは、『KNT365』ブランドの中で初めて。

カラバリが豊富かつ、サイズも大きなものからスマホがぴったり入る小さめのものまで、たくさんありますよ。

どのサイズ、カラーにも『KNT365』のロゴがさりげなく取り入れられているのがおしゃれポイント。

世界中のアーティストとのコラボ作品も必見！



『THE KNT365 HOUSE』には、新作のコラボ作品もたくさん登場しています。

世界中のアーティストたちが制作したアート作品が、そのまま『KNT365』のニット作品に。

店内では、アーティストたちの原画も見ることができますよ。



また、入ってすぐの場所にあるシグネチャー作品も「アップサイクル」素材を使用してつくられたものなんです。

「HAPPYさ」と「パンクさ」が共存する『KNT365』らしいアートピースとなっています。

今年の秋冬を一緒に楽しむアートピースを探しに



『KNT365』の作品は、かわいいだけでなくみんなにやさしくて、持っているだけであたたかい気持ちになれそうですよね。

ニット作品は、これからの季節のコーディネートにマッチすること間違いなし。

ぜひ、『THE KNT365 HOUSE』でお気に入りの作品をゲットしてくださいね。

THE KNT365 HOUSE
住所：東京都渋谷区神宮前6丁目17-14 六英ビル1F
営業時間：10:00〜19:00
公式サイト：https://knt365.com/
Instagram：@knt365company