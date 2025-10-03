原宿にオープンした『THE KNT365 HOUSE』に行ってきた！こだわりたっぷりの“ニット作品”はチェック必須
リサイクル素材を使用した作品が特徴的な『KNT365（ケーエヌティーサンロクゴ）』のフラッグシップストアが、東京・原宿にオープン！
新作が盛りだくさんの店内は、見ごたえバツグン◎
今回は、エディターが実際に『THE KNT365 HOUSE』へ足を運んできた様子をご紹介します。
『THE KNT365 HOUSE』が原宿にオープン
『KNT365』のフラッグシップストアが2025年9月30日（火）、東京・原宿の明治通りにオープン。
「アースフレンドリー」なライフスタイルブランドをコンセプトとしている『KNT365』は、地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品を生み出しているブランドです。
地球にやさしいだけではなく、デザイン性も兼ね備えたニット作品は『KNT365』ならでは。
店内の作品はなんとすべて新作！
種類も豊富なので、きっとお気に入りの作品が見つかりますよ。
チェック必須の人気シリーズ！
作品として届けられなかった編地を素材として、新たな作品にアップサイクルするプロジェクト「Get Back」。
この「アップサイクル」素材を使用した作品はすべて1点物で、『KNT365』のなかでも人気のシリーズなんだとか。
また、今回新作として無地のシリーズ「Muji Logo」も登場しています。
無地の作品が登場するのは、『KNT365』ブランドの中で初めて。
カラバリが豊富かつ、サイズも大きなものからスマホがぴったり入る小さめのものまで、たくさんありますよ。
どのサイズ、カラーにも『KNT365』のロゴがさりげなく取り入れられているのがおしゃれポイント。
世界中のアーティストとのコラボ作品も必見！
『THE KNT365 HOUSE』には、新作のコラボ作品もたくさん登場しています。
世界中のアーティストたちが制作したアート作品が、そのまま『KNT365』のニット作品に。
店内では、アーティストたちの原画も見ることができますよ。
また、入ってすぐの場所にあるシグネチャー作品も「アップサイクル」素材を使用してつくられたものなんです。
「HAPPYさ」と「パンクさ」が共存する『KNT365』らしいアートピースとなっています。
今年の秋冬を一緒に楽しむアートピースを探しに
『KNT365』の作品は、かわいいだけでなくみんなにやさしくて、持っているだけであたたかい気持ちになれそうですよね。
ニット作品は、これからの季節のコーディネートにマッチすること間違いなし。
ぜひ、『THE KNT365 HOUSE』でお気に入りの作品をゲットしてくださいね。
THE KNT365 HOUSE
住所：東京都渋谷区神宮前6丁目17-14 六英ビル1F
営業時間：10:00〜19:00
公式サイト：https://knt365.com/
Instagram：@knt365company
