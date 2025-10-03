優里×FILAコラボスニーカー第2弾が登場 完全オリジナルカラー＆優里ロゴも
シンガー・ソングライター・優里とスポーツブランド・FILAのコラボレーションによるスニーカー第2弾が、11日より発売される。販売は、シュープラザ、SPCの限定店舗および公式オンラインショップ『kutsu.com』にて行われる。あわせて、メンズファッションメディア『Rudo Web』では、優里が本コラボレーションについて語ったインタビューが掲載されている。
【写真】優里×FILAコラボスニーカー第2弾 優里の着画写真＆商品写真
第2弾となる今回のコラボレーションでは、FILAの「Infinito」モデルをベースに、優里が完全オリジナルでカラーリングを施した2種類のデザインを展開。ホワイト／ブルーは、優里が好むデニム調の素材をアッパーサイドに採用し、ホワイトを基調とした爽やかな印象が特徴。側面のラインやヒール部分には優里ロゴがあしらわれており、デザインのアクセントとして効いている。
一方、ブラック／オレンジは、ブラックボディに優里のオフィシャルメンバーズルームのキーカラーであるオレンジを組み合わせたデザイン。シャープな配色が「Infinito」のフォルムを引き立て、存在感のある一足に仕上がっている。価格は両カラーともに1万890円。
このほか、「Infinito」の秋冬コレクション（7590円）もあわせて紹介。ベーシックなホワイト／ブラックはあらゆるスタイルに対応でき、アイボリー／パープルはレトロな雰囲気が魅力。公開されたビジュアルでは、優里はこれらのモデルもスタイリッシュに履きこなしている。
今回のコラボレーションスニーカーは、発売店舗にて優里の等身大パネルを設置するなど、売り場も特別仕様に。また、購入者には全員にオリジナルデザインのラバーバンドをプレゼント。さらに、優里のサイン入りTシャツやアクリルスタンドなどが当たる限定キャンペーンも実施される。
詳細は『FILA×優里コラボスニーカー特設サイト』にて公開中。優里のインタビューが掲載された『Rudo Web』もあわせてチェックしたい。
