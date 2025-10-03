田中麗奈、“娘”と編み物楽しむ“親子ショット”「2人とも話し方が凄く穏やかでいい」「親子だぁ〜素敵」
俳優の田中麗奈（45）が3日、俳優・當真あみ（18）のインスタグラムに登場。共演した映画『ストロベリームーン』（10月17日公開）の撮影オフショットが公開された。
【動画】「2人とも話し方が凄く穏やかでいい」“娘”と編み物楽しむ田中麗奈 ※2枚目
當真は「萌の母･美代子を演じた #田中麗奈さん 撮影の合間に、一緒に編み物をやっていました！」とつづり、2人で編み物を手に持ったほほ笑ましい“親子”ショットを投稿している。
続けて「毛糸屋さんの話をしたり、たわいもない会話がとても楽しくて素敵な時間を過ごしていました 麗奈さんは撮影中体調をとても気遣って下さって、撮影終わりにすいかをいただいたりもしました」と撮影裏話を明かし、一緒に編み物をしながら会話を楽しむ動画も披露。優しい雰囲気漂う“母と娘”の一コマを見せた。
この投稿にファンからは「2人とも話し方が凄く穏やかでいい」「かわいいです」「親子だぁ〜素敵」などのコメントが寄せられている。
【動画】「2人とも話し方が凄く穏やかでいい」“娘”と編み物楽しむ田中麗奈 ※2枚目
當真は「萌の母･美代子を演じた #田中麗奈さん 撮影の合間に、一緒に編み物をやっていました！」とつづり、2人で編み物を手に持ったほほ笑ましい“親子”ショットを投稿している。
続けて「毛糸屋さんの話をしたり、たわいもない会話がとても楽しくて素敵な時間を過ごしていました 麗奈さんは撮影中体調をとても気遣って下さって、撮影終わりにすいかをいただいたりもしました」と撮影裏話を明かし、一緒に編み物をしながら会話を楽しむ動画も披露。優しい雰囲気漂う“母と娘”の一コマを見せた。
この投稿にファンからは「2人とも話し方が凄く穏やかでいい」「かわいいです」「親子だぁ〜素敵」などのコメントが寄せられている。