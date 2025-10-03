Snow Man渡辺翔太、美容医療へのリアルな不安に寄り添う 湘南美容クリニック新CM放送へ
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太がアンバサダーを務める湘南美容クリニックの新テレビCM「湘南美容の約束」第2弾が、4日から放送される。
【動画】美肌すぎ！さわやか笑顔で受け答えする渡辺翔太
新CMでは、美容医療に関心を持つ人々が抱えるリアルな悩みを、日常の会話を通じて描く。「ほうれい線が気になる」「SNSを見ても本当に大丈夫なのか」といった友人同士のやりとりから、“施術を行う医師への信頼”の重要性を浮き彫りに。
そこにアンバサダーの渡辺が「どんな人が治療してくれるのか、気になりますよね」と語りかけ、不安に共感しながら、美容医療の本質的な問いを提示。さらにナレーションでは「湘南美容の約束。確かな専門知識と経験を持つ医師が治療を行います」というメッセージを力強く伝えている。
