万博は残り10日 公式Xが呼びかけ「予約時間以降の午後遅めにゆっくりと来場いただくことも…」
大阪・関西万博（大阪・夢洲）の公式Xは3日、「ご来場の皆さまへ」呼びかけを行った。
【画像】万博残り10日、大混雑予想で公式Xが呼びかけ
閉幕（10月13日）まで残り10日。来場予約はほぼとれない状況となっている。
公式Xでは「今週末は多くのご来場が予想されます」とし、「スムーズな入場のため、チケット（QRコード）は来場前にスクリーンショットや紙に印刷してご準備ください」のほか、「東ゲートは15時頃まで（特に12時前後）非常に混雑する見通しです 予約時間以降の午後遅めにゆっくりと来場いただくことも可能です」と呼びかけた。
