破れてもいい、焼き続けろ！「シャウエッセン夜味」再び ベストな調理法、動画で指南

あの「夜」が再び…。昨年に話題を集めた「シャウエッセン®夜味」が、1年ぶりに待望の復活を遂げた。

朝食での利用がメーンのウインナー市場にとって未開拓だった夕食シーンの獲得へ、昨年10月に日本ハムが発売した「シャウエッセン 夜味」。今年も10月1日から期間限定で販売している。

今回は「夜味」を最もおいしく味わうための新しい焼き方として「『ジュッ!!』から1分 黄金の肉汁コーティング焼き」のレシピ動画を公開した。

「パリッ!!」としたおいしさ守るため、長らく「黄金の3分間ボイル」を推奨してきたシャウエッセン。皮が破れないよう気を付けながらゆでるのが一般的だった。

だが焼き調理を推奨する「夜味」が新たにアピールするのは、そんな常識を打ち破る調理法。実は「皮が破れてから1分間フライパンを振り続ける」ことが、最もおいしく味わう方法であると社内研究から発覚したのだという。

「皮が破れたら終わり」ではなく、むしろ「皮が破れてジュッ!!と音がしてから、もう1分フライパンを軽く振り続け、あふれた肉汁をウインナー全体にまとわせる」テクニックで、家庭での“ベストな夜味体験”を広げる。

「シャウエッセン 夜味」は98g×2束、参考小売価格583円（税込）。