放置×スワイプで遊べる！SEEC スマートフォン用ゲームアプリ『ナイティナイトナンバーズ』

SEECから、スマートフォン用ゲームアプリ『ナイティナイトナンバーズ』が2025年9月30日より配信開始されました。

いわれのない罪で《夢の遊園地》に閉じ込められた主人公が、6人の囚人たちとともに来場者100億人を目指す、放置系カジュアルゲームです。

SEEC スマートフォン用ゲームアプリ『ナイティナイトナンバーズ』

タイトル：ナイティナイトナンバーズ(ナナナン)

ジャンル：めざせ来場者100億人！放置系カジュアルゲーム

価格：基本無料(アプリ内課金有り)

対応OS：iOS／Android ※日本国内限定

配信日：2025年9月30日

ちょっとしたスキマ時間に楽しめる、ストーリー読み切り型の短編カジュアルアプリが登場。

アプリの配信開始に伴い、第一章『あなたの夢の国』が公開されており、ストーリーは順次更新されます。

ストーリー

ここは夢のなかにある、安息の遊園地。

主人公・セツナは突然《神様》を名乗る男に『忘れんぼ罪』の有罪判決を下されてしまいます。

科された懲役は、この遊園地で《キャスト》として働き、来場者100億人を達成すること。

「ゴミ出し忘れただけなのに……！？」

個性豊かな6人の囚人たちとともに、セツナは現実へ還るための遊園地運営に挑みます。

ゲームシステム

ゲームは「放置×スワイプ」で遊べる簡単な操作が特徴です。

スキマ時間に起動するとマネーがたくさん貯まっており、そのマネーを使ってかわいくて個性豊かなアトラクションエリアをオープンできます。

エリアの施設を強化したり、新しい施設を建設したりして、遊園地をどんどん豪華にしていきましょう。

また、ミニゲームや「まかない」でキャストと仲を深めるのも、支配人代理であるプレイヤーの重要なお仕事です。

豪華声優陣

物語を彩るキャラクターたちには豪華声優陣を起用！

井藤智哉さん、海渡翼さん、堂島颯人さん、加藤渉さん、寺島惇太さん、深町寿成さん、光富崇雄さんが出演しています。

スキマ時間に手軽に遊べて、続きが気になるストーリーも楽しめるカジュアルゲーム。

個性豊かなキャラクターたちと一緒に、来場者100億人を目指してみてくださいね。

SEECから配信が開始された、スマートフォン用ゲームアプリ『ナイティナイトナンバーズ』の紹介でした！

