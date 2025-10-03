キンプリ永瀬廉、なにわ男子・西畑大吾が真似したライブ前の“お決まり”「パッて脱げて楽やし」

10月1日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、メイク中にバスローブを着ている理由について語った。

番組では、リスナーから送られた“なにわ男子の西畑大吾がライブ前に1人だけバスローブを着てメイクをしていて、その理由を、「キンプリの2人がツアーの時に裏で着てたのがカッコよくて真似した」と言っていた”といったメールを紹介。

これを受け、永瀬は、「大吾、真似してたんや」と笑いつつ、「俺らが着てる理由は、まず最初にいただいたのがきっかけで」「髪セットするし、Tシャツ着てると脱ぐ時に崩れるじゃないですか」「上半身裸っていうのも、なんか腹冷えるから嫌なんで。ちょうどいいんですよね、バスローブって。パッて脱げて楽やし」と理由を説明した。

その上で、「逆にさ、和也（大橋和也）とかさ、髪の毛絶対崩したくないタイプやん」「高橋恭平とかこだわり強くて。Tシャツ着てんのかな？逆に気になる」と他のなにわ男子メンバーにも触れつつ、「俺、みんなバスローブ着てるもんやと思ってた、ライブ前の人は」と話していた。