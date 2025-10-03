森永乳業は、世界No.1のティーブランド（出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン 生キャラメル＆クリームミルクティー」を10月14日に沖縄を除く全国で期間限定発売する。

「リプトン 生キャラメル＆クリームミルクティー」は、世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した茶葉を100％使用した生キャラメルの甘さと生クリームのコクを同時に楽しめる贅沢な味わいのミルクティー。生キャラメルと生クリームのコクと甘さが感じられる贅沢な味わいを手軽に楽しめる。心地よいコクと甘さでほっと一息つけるほっと一息つける「リプトン 生キャラメル＆クリームミルクティー」で秋の夜長のリラックスタイムを過ごしてほしい考え。

商品特長は、世界の茶の専門家リプトンが厳選した香り味わい豊かな茶葉を100％使用した。生キャラメルと生クリームを使用したミルクティーとなっている。とろけるキャラメルシズルと大きく配置された「生」の字が印象的なパッケージデザインだという。

「リプトン」紙パックシリーズはストローをさして片手で手軽に飲める紙パックの形態や紅茶ならではの“香り”や“スッキリした後味でリフレッシュできる”点から、机に向かって集中する時間、何かに没頭する時間のお供として学生から社会人まで幅広い消費者に支持されている。今回、秋の夜長に「リプトン」を飲みながら好きな本に没頭する時間を過ごしてもらいたいという想いから、「リプトン読書の秋キャンペーン」を10月7日から開始する。

［小売価格］184円（税別）

［発売日］10月14日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp