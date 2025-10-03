「112億円男」が佐々木朗希へ“最高の褒め言葉”　残りのポストシーズンで「クローザーとして起用される可能性」米メディア

スコットが佐々木朗希を絶賛した(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間10月1日、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦の9回にリリーフ登板。三者凡退で締めくくり、チームに勝利をもたらした。ブルペンの不安を吹き飛ばすかのような圧巻の3人締めは、チームに希望の光を灯した。

米メディア『ClutchPoints』によれば、「2025年シーズンにクローザーとして苦戦してきたタナー・スコットは、試合後、『The Athletic』（米メディア）のファビアン・アルダヤ記者を通じて、ササキについて評価を述べた」という。

スコットは佐々木について「That guy is gross」と述べたといい、同メディアは「gross」という単語は、投手にとっては最高の褒め言葉であると説明。「これは、その投手が打者にとって打つのが極めて難しいことを意味する」と、スコットが佐々木の投球を絶賛したと紹介した。

スコットは4年総額7200万ドル（約112億円）で今季加入したが、レギュラーシーズンで10度のセーブ失敗と不安定な投球が続いた。