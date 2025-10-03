冷食協、「手間抜きレストラン」をサナギ新宿で開催 気分で選べる冷食メニュー1,018食を無料提供

日本冷凍食品協会(冷食協)は、10月17日と18日の2日間、冷凍食品のアレンジメニューを無料で試食体験できる「手間抜きレストラン」をサナギ新宿(東京都新宿区)で開催する。

イベントでは、「冷凍食品は、手抜きじゃなくて、手間抜き」をコンセプトに、4つのエピソードからその日の気分で選べる冷凍食品のアレンジメニューを、2日間で合計1,018食分無料提供する。

また、17日にはゲストに女優の大友花恋を招き、プレス向けのオープニングPRイベントを開催する。

4つのメニューは「バタバタな朝だっておいしく“チャージ”できるアレ」「“あしたの自分”にやさしい夜のアレ」「栄養も気分も“ととのえたい”ときのアレ」「1日がんばった日の“ご褒美”のアレ」から選ぶことができる。先着順で、一人につき1品まで提供となる。 会場内には冷凍食品の理解が深まる様々な体験型コンテンツを用意する。

冷凍食品にまつわるクイズに答えて回すことができる、冷食協公式キャラクター「フリージー」のオリジナルグッズが当たるカプセルトイのほか、認定マークのパネル展示、冷凍食品を活用したレシピブックの配布などを行う。

