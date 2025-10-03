コスプレイヤーやタレントなどとして活動する阿波みなみさんは10月2日、自身のXを更新。ダイエット後の最新ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

コスプレイヤーやタレントなどとして活動する阿波みなみさんは10月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット後の姿を披露しました。

阿波さんは5月31日の「【ご報告】実はダイエット始めました」というポストを引用リポストし、「継続は力なり」とつづっています。投稿には自身の写真を1枚添え、ショートパンツを着用し脚を出した姿です。細く、すらりと伸びた美脚であることがうかがえます。

約4カ月のダイエットでかなり減量したよう。ファンからは「ほっそい！すごい！」「まじで痩せてきてるやん」「めちゃくちゃ痩せたねw」「痩せてようが太ってようが滲み出る可愛さよ」「ヒザ神降臨しとる」「頑張っててすごい！」「なんだよただの美人になっただけじゃねーか」「綺麗な痩せ方ですね」「めっちゃすごいですね！」「まじですごい、尊敬しかない」と、驚きの声が続出しています。

「76kg → 53kg」比較ショット公開

9月29日の投稿では「76kg → 53kg」と、痩せた体重を公開していました。また76キロの時の写真も公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)