¡Ö´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤ó¤ÀÊä¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×£¹·î¤ÏÁ´¤¯½ÐÈÖ¤Ê¤·¡ÄÌ¾ÌçÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Î¡ÈÎä¶ø¡É¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·üÇ°
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é»³ÅÄ¿·¡¢¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ðÂ¼È»æÆ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤Î²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î·ÏÉè¤¬Â³¤¯¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤â°ðÂ¼¤â¡¢£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Àï¤ä¥«¥Ã¥×Àï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¤¬¼þ°Ï¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤È°ðÂ¼¤Î³ÍÆÀ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï½ÅÍ×¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï»³ÅÄ¤È°ðÂ¼¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØCelts Are Here¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡ØCeltic TV¡Ù¤Ç¡ÖÈà¤é¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ï¡¼¥É¤ËÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¡Ê½øÎó¤Ç¡ËÈà¤é¤ÎÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤âÎÉ¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡Ì¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°Í½ÁªÇÔÂà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ë²Ì¤äÆâÍÆ¤¬ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤ÀÁ°ÅÄÂçÁ³¤ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò±£¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´ú¼êÎç±û¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡õ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡ªÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤â°ðÂ¼¤â¡¢£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Àï¤ä¥«¥Ã¥×Àï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¤¬¼þ°Ï¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢»³ÅÄ¤È°ðÂ¼¤Î³ÍÆÀ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¡Ê½øÎó¤Ç¡ËÈà¤é¤ÎÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤âÎÉ¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡Ì¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°Í½ÁªÇÔÂà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ë²Ì¤äÆâÍÆ¤¬ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤ÀÁ°ÅÄÂçÁ³¤ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò±£¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿´ú¼êÎç±û¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡õ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡ªÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª