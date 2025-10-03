「うお座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
同情はいけない。
あなたの中には、そんな強い戒めがありそう。誰かをかわいそうと思うこと、力になりたいと願うこと自体が傲慢さの表れで、時に相手を傷つけることがあると経験からよく知っているせいです。
【よくある症状】
力になりたいけれど、どうしたらいいのか分からないまま、様子見が続くでしょう。
役に立ちたい自分と、でしゃばっていけない思いがせめぎ合って、苦しい思いをしそう。結果、一切シャットアウトすることになることも。
【うお座さんのキーパーソン】
1：あなたよりも立場が弱い人
2：あなたを助けてくれる人
3：貸し借りなしで付き合える人
人を助けたいという思いと同じくらい、誰かに助けてもらいたい気持ちがあるのです。
このため、頼れる人が現れると、すべてを捨てて傾倒してしまうもの。ただ、一方的な関係は破綻します。その先の出会いに期待して。
【処方箋】
・依存は、必要なプロセス
もう大人になったうお座さんにとって、依存の関係は懐かしくもあり、苦しくもある思い出となっているでしょう。
この人がいないと生きていけない、あの人なしでは生きている意味がないと、強く求めて、行き場のない思いを持て余す経験はしているはず。
本当のキーパーソンは、「絶対」や「運命」のようなドラマチックな言葉がいらない関係を指します。いなくなると困るけれど、その時はその時で頑張れる存在の人を大事にしましょう。
・放任主義で
いつも連絡を取り合う関係では、運命は動きようがありません。
例えば、1年に一度だけ顔を合わせるメンバーとか、思い出したときに誘い合う関係が、あなたの未来を大きく広げてくれるはず。「そういえば、こんな話があるけれど、どう？」としがらみのない可能性を運んでくれるでしょう。たまに会う、不定期に連絡を取り合うつながりを大事にしましょう。
また、年下の人からの誘いも有望です。「一緒にどうですか？」は乗る価値あり。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座さん（2月19日〜3月20日生まれ）の幸せのカルテあなたのキーパーソンは、「共感する相手」です。
同情はいけない。
あなたの中には、そんな強い戒めがありそう。誰かをかわいそうと思うこと、力になりたいと願うこと自体が傲慢さの表れで、時に相手を傷つけることがあると経験からよく知っているせいです。
力になりたいけれど、どうしたらいいのか分からないまま、様子見が続くでしょう。
役に立ちたい自分と、でしゃばっていけない思いがせめぎ合って、苦しい思いをしそう。結果、一切シャットアウトすることになることも。
【うお座さんのキーパーソン】
1：あなたよりも立場が弱い人
2：あなたを助けてくれる人
3：貸し借りなしで付き合える人
人を助けたいという思いと同じくらい、誰かに助けてもらいたい気持ちがあるのです。
このため、頼れる人が現れると、すべてを捨てて傾倒してしまうもの。ただ、一方的な関係は破綻します。その先の出会いに期待して。
【処方箋】
・依存は、必要なプロセス
もう大人になったうお座さんにとって、依存の関係は懐かしくもあり、苦しくもある思い出となっているでしょう。
この人がいないと生きていけない、あの人なしでは生きている意味がないと、強く求めて、行き場のない思いを持て余す経験はしているはず。
本当のキーパーソンは、「絶対」や「運命」のようなドラマチックな言葉がいらない関係を指します。いなくなると困るけれど、その時はその時で頑張れる存在の人を大事にしましょう。
・放任主義で
いつも連絡を取り合う関係では、運命は動きようがありません。
例えば、1年に一度だけ顔を合わせるメンバーとか、思い出したときに誘い合う関係が、あなたの未来を大きく広げてくれるはず。「そういえば、こんな話があるけれど、どう？」としがらみのない可能性を運んでくれるでしょう。たまに会う、不定期に連絡を取り合うつながりを大事にしましょう。
また、年下の人からの誘いも有望です。「一緒にどうですか？」は乗る価値あり。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)