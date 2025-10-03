「みずがめ座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
社交性豊かで、あちこちに顔が利くあなた。
広く浅く人間関係を作るのが得意でしょう。その時々で、組む相手が変わっていくため、味方だったはずの人が敵になるなど、多様性のある広がり方をすることに。
【よくある症状】
メリットで結びつくことが多いため、金の切れ目が縁の切れ目になりやすいでしょう。
信じていた相手に乗り換えられて、裏切られることも珍しくなさそう。でも、そういうやりとりの中で、不思議な信頼が生まれるのです。
【みずがめ座さんのキーパーソン】
1：ポリシーのある人
2：顔の広い人
3：調子のいい相手
その場限りのつながりを上手に活用するのが、人生の醍醐味といえるでしょう。
利害が一致するなら、それまで張り合っていた相手とも手を組むことができます。話半分で疑いながら、可能性に賭けていきましょう。
【処方箋】
・メリット重視
好き嫌い、合う合わないよりも、役立つかどうかでつながっていくあなた。
人格的に難があっても、特別な才能や技術の持ち主とは、うまく付き合っていけるでしょう。多くの場合、打算的な考えも見透かされていますが、それをお互いさまと感じられる相手なら、長く共存共栄の関係を持てるはず。
いつも同じ時間帯、同じ場所で会うように交際のスタイルをパターン化することで、互いに一線を越えない理想の付き合いが実現することに。
・損得なしで
まったく逆の話になって恐縮ですが、見返りのないつながりも、みずがめ座さんにとって大きな幸運を運んでくるきっかけとなるはず。
ボランティア活動やお手伝いなど、誰かのために動いてみることも大事です。利益を度外視して関わることが楽しいし、いつもと違うルールやロジックに出会えて、考え方や生き方が広がっていくはず。
昔のチームやグループの再結成の話にも、乗りましょう。あなたが想像する以上に楽しいし、大きな幸せが待っています。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
