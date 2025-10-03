「これぞモデル！」梨花、52歳の圧倒的な美脚を披露「フェイスラインにボディにめちゃくちゃ引き締まって素敵」
モデルの梨花さんは10月2日、自身のInstagramを更新。52歳の美しい脚を披露しました。
【写真】梨花、52歳の圧倒的な美脚ショット
ファンからは、「美しい」「かわいぃー。むりー。かわいいー」「美肌はもちろん、フェイスラインにボディにめちゃくちゃ引き締まって素敵」「さすがです、これぞモデル！」「なんでずっとかわいくてきれいなの！」と、52歳とは思えぬ圧倒的なスタイルと美しさに注目が集まっています。
(文:中村 凪)
「めちゃくちゃ引き締まって素敵」梨花さんは「otona MUSE Magazine cover cut」とつづり、自身がモデルを務めるファッション誌『オトナミューズ』10月号（宝島社）の表紙を飾った写真を1枚投稿。梨花さんが片脚を上げて、カメラを見つめるポーズのモデルショットです。スパンコールがあしらわれた真っ白なミニ丈のワンピースを着ています。裾からは、ほっそりとした美脚があらわに。
美しいデコルテのカットも披露同日の別投稿でも同誌の表紙カットを公開していた梨花さん。白いキャミソールの上にグレーのカーディガンを着用しています。肩周りが大きく開き、美しいデコルテが印象的な姿です。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
