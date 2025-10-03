「やぎ座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
認めてもらえないのです。
他の仲間たちは、軽くクリアしている問題で、いつまでも合格点をもらえません。ありとあらゆることをするけれど、何がいけないのか分からない。実は、キーパーソンが未来を阻んでいます。
【よくある症状】
苦い思い出、挫折の記憶につながっていくはず。
当時を思うだけで、やってもやっても報われない感じに胸が苦しくなる思いがするのでは？ やぎ座さんにとって、障害になる人物こそ、キーパーソンなのです。
【やぎ座さんのキーパーソン】
1：アンフェア
2：理不尽
3：巨大な権力
納得がいかないけれど、従うしかない。
我慢と苦労の時間が、あなたを大きく成長させます。耐えること、合わせることを学ぶ時間といえるのです。結果的にスピンアウトしても、自分の実力を存分に発揮できるはず。
【処方箋】
・やるかやられるか
一言でいえば、天敵です。
相手はあなたをつぶす気で来ていますから、こちらも本気で対応している必要があるでしょう。他の人なら一発OKの案件がいつまでも通らない、もっともキツく、ハードな役割ばかり回されるのは、あなたが警戒すべき大器の持ち主だからこそ。
実力を認めているのに、圧をかけてくるのは、相手がそれだけ未熟な表れです。こちらは、人格を高めていくのが効果的です。悪口、グチは言わずに、ストイックに役割に徹しましょう。
・世界を広げる
いかにタフなやぎ座さんといっても、毎日が生きるか死ぬかの修羅場では身が持ちません。
趣味や習い事、副業などで、第三のルートも確保しましょう。心の逃げ場、より所を別に持つことで、使いつぶされるのを防ぎましょう。
資格の取得、社内人脈の拡大に努めるのもいい考え。道を阻む人が現れたら、倒せばいいだけの事。そのための力をつけて。
社会的な権威のある人とつながるのも、よい切り札となるはず。敵は、飲み込みましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
