「いて座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
今ではないいつか、ここではないどこかに憧れているあなた。
いて座さんにとって、同じ場所にとどまらない旅人は、新しい風を運んでくる人であり、思ってもいなかった可能性を教えてくれる存在といえそう。
【よくある症状】
期間限定で離れていく人に執着しやすいでしょう。
担任の先生よりも実習で来た学生、転校生や出向の人、日本に遊びに来ている海外の人たちと交流を持つことで、決まりきったパターンから抜け出したいと願います。
【いて座さんのキーパーソン】
1：大胆さ
2：出たとこ勝負
3：無責任
土地に根付いていない人を歓迎するでしょう。
未知の領域をたくさん持っている人ほど、魅力的に見えるはず。好奇心全開で好意的に話を聞くため、相手も悪い気はしないはず。よい刺激をたくさん得て、世界を広げて。
【処方箋】
・足掛かりを得る
その気になれば、世界のどこにでも旅立てるのが、いて座さんの理想のライフスタイルです。
その場限りのつながりで終わらせずに、つかず離れずで友情を育んでいきましょう。遠慮のない付き合いを心掛けることで、何かあった時に、力になってもらえるでしょう。あなた自身も親切モットーで。見知らぬ人とも気軽に交流して、必要があれば、手を貸しましょう。遠く離れた場所に、たくさんの友達がいるのが、運を高める秘訣（ひけつ）に。
・出会いがしらの縁に乗る
知り合ったばかりなのに、仕事を斡旋（あっせん）してもらう、未知の土地に招かれる、そんな破天荒な幸運を持っています。
キーパーソンとなる人物は、突然現れて、あなたの人生を丸ごと変えてしまうでしょう。常識や理屈ではありえなくても、感覚的にイケる、信じられると思ったら、賭けてみるのも手。出会いがそのまま、転機につながるようなスペシャルな展開が待っていそう。
面接やオーディションという出会いのきっかけも大事にしていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
