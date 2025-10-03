板野友美、ビキニで沖縄の海満喫「スタイル抜群」「娘ちゃんとお揃いで可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの板野友美が10月2日、自身のYouTubeを更新。ビキニ姿で沖縄の海を楽しむ動画を公開し、反響が寄せられている。
板野友美、ビキニで抜群ボディ披露
板野は「【息抜き旅行】会社の相方と子供達を連れてはじめての沖縄へ おおはしゃぎ【vlog】」と題した動画にて、グループでの沖縄旅行を報告。公開された動画では、娘とお揃いの柄の水着姿で海に入り楽しむ様子や、ビーチを散策する様子など、沖縄旅行を満喫するプライベートな姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「水着が娘ちゃんとお揃いで可愛い」「可愛くて綺麗」「素敵」「微笑ましい」「ベビちん可愛すぎる」といった声が上がっている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
