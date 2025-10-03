嵐・AKB48・モー娘。ライブ直前の楽屋事情 櫻井翔が相葉雅紀＆大野智の行動暴露
【モデルプレス＝2025/10/03】嵐の櫻井翔が2日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。ライブ前の楽屋でのメンバーの様子について明かした。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
◆嵐・AKB48・モー娘。の楽屋事情をぶっちゃけ
この日、藤本美貴は出演者に「ライブ直前どんな感じでしたか？」と話を振り、トークを展開。元AKB48の前田敦子と川栄李奈は「すっごい食べていたよね」「ご飯食べていましたね」と回想していた。
◆櫻井翔、ライブ直前の大野智・相葉雅紀の様子を告白
番組MCの櫻井は「僕らはバラバラでやることやっていた」と切り出しつつも「本番前、歯を磨いてスッキリした僕にスイーツを食べさせるっていうのを大野（智）と相葉（雅紀）がずっとやってました。『うまいから食えよ！』っていうのをずーっと」と楽屋内での嵐の様子についてぶっちゃけ。元モーニング娘。の藤本は「みんな食べたりとか、みんな準備に忙しくてそんなワイワイする暇なかった」と明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
