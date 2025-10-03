双子出産の中川翔子「痛すぎる」ベッドで号泣する写真公開「手術当日よりどんどんどんどん痛い」
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの中川翔子が10月2日、自身のInstagramを更新。双子出産後の痛みを訴え、号泣する写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子「痛すぎる」ベッドで号泣
中川は「痛すぎる！」と帝王切開の術後の痛みを告白。「お腹切った場所が痛くて痛くて」「手術当日よりどんどんどんどん痛い」とつづり、ベッドで涙する様子や腹部を抱えながら前屈みで歩く姿などを公開した。また、母親の桂子さんに笑わされて痛みのあまり泣いてしまったことや、歩くことも寝返りを打つこともままならない状況を明かしている。
この投稿に、ファンからは「痛そう…」「3日が山だよ！頑張って」「幸せ感と激痛がごちゃまぜですよね」「一刻も早く良くなりますように」「産後大変だけど応援してる」「ママは偉大」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中川翔子「痛すぎる」ベッドで号泣
◆中川翔子、帝王切開後の痛みを告白
中川は「痛すぎる！」と帝王切開の術後の痛みを告白。「お腹切った場所が痛くて痛くて」「手術当日よりどんどんどんどん痛い」とつづり、ベッドで涙する様子や腹部を抱えながら前屈みで歩く姿などを公開した。また、母親の桂子さんに笑わされて痛みのあまり泣いてしまったことや、歩くことも寝返りを打つこともままならない状況を明かしている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】