BTSやSEVENTEENも出演した韓国人気番組に“超大物ゲスト”！李在明大統領が就任後初バラエティ登場へ

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、夫人のキム・ヘギョン氏とともに国内の人気バラエティ番組に出演する。

【写真】え、合成？李大統領、BTS・RM＆J.Y.Parkとスリーショット

大統領室によると、李大統領夫妻は来る10月5日、韓国のケーブルチャンネルJTBCで放送されるバラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』の秋夕（チュソク）特集に出演する予定だ。李大統領のバラエティ番組出演は、大統領就任以降では今回が初めてとなる。

『冷蔵庫をよろしく』は、毎回出演するゲストの冷蔵庫の中身だけを使って、トップシェフたちが即興で料理を作るというバラエティ番組。制限時間はわずか15分というルールの中で、どんな料理が生み出されるのかが見どころとなっている。

過去にはBTSのJINやJ-HOPE、SEVENTEENのホシやウジ、Stray Kidsのリノやフィリックスなど、人気アイドルも多く出演していることで知られている。

大統領室は、李大統領夫妻が「Kフードの伝道師」として韓国の旬の農水産物や伝統的な秋夕料理を紹介し、普段から好んで食べる韓国料理や秋夕にまつわる思い出を語る計画だと明らかにしている。

『冷蔵庫をよろしく』はNetflixを通じて海外でも配信されている。大統領室は「国民には名節の温かい情緒を届け、海外の視聴者には食を通じたKカルチャーの新たな魅力を伝えられると期待している」と強調した。

（画像＝JTBC）李在明大統領（左）、キム・ヘギョン氏

JTBCも予告映像で「史上最大級のゲストがやってくる」とアナウンスし、李大統領夫妻の出演を大々的に告知。番組は10月5日21時より放送予定だ。