ABEMAは10月5日（日）、フランス・パリロンシャン競馬場で行われる世界最高峰の国際G1レース「2025凱旋門賞」を無料生中継すると発表した。放送は日本時間午後10時30分からで、発走予定時刻は午後11時5分。パドックからレース終了後までを生中継で届ける。

凱旋門賞は芝2400mで争われる格式高いレースで、今年は日本からアロヒアリイ（美浦・田中博康厩舎）、クロワデュノール（栗東・斉藤崇史厩舎）、ビザンチンドリーム（栗東・坂口智康厩舎）の3頭が参戦。悲願の日本馬初制覇に挑む。

注目の解説

中継には昨年に続き福永祐一調教師と現役騎手・川田将雅を特別ゲストに迎える。実況は清水久嗣アナウンサー、進行は柴田阿弥が務める。福永氏は「三者三様の頂への挑戦に胸の高鳴りを抑えられません」とコメント。川田騎手も「ジョッキーとしてとても興味深い」と期待を寄せている。

ABEMAでは現在「ABEMA SPORTS SUPER 5 WEEKS」を展開中で、凱旋門賞も「ABEMA SPORTSスーパーLIVE」として配信。さらに「超応援100万コメントキャンペーン」も実施し、視聴者参加型の盛り上がりを目指す。

年に一度の伝統の大一番。日本勢の歴史的快挙の瞬間を、ABEMAで無料視聴できる。