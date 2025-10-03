“二股疑惑”が韓国でも大きな波紋、坂口健太郎が「アジアスター賞」受賞後に吐露したリアルな胸中

俳優の坂口健太郎が韓国の授賞式で境を語った。

10月2日午後、ソウル・汝矣島（ヨイド）のKBSホールで「ソウルドラマアワード2025」が開催された。

坂口はNetflixドラマ『さよならのつづき』でアジアスター賞を受賞。ステージに上がった坂口は韓国語で「こんにちは、坂口健太郎です」と挨拶し、「このように光栄な素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。俳優という仕事は外から見るよりも地道な作業の連続です。今も一つひとつ心を込めて作品を作り上げています」と語った。

さらに「今回ご一緒した監督、俳優の皆さん、スタッフの皆さんに感謝したいです。そして温かく応援してくださるファンの皆さんにも心から感謝します」と頭を下げた。

MCのオク・テギョンが「昨夜は良い夢でも見ましたか」と問いかけると、坂口は「どう受け止めていただけるか心配でしたが、レッドカーペットを歩いたときに皆さんがとても温かい言葉をかけてくださり、本当に嬉しかったです」と胸の内を明かした。

坂口を巡っては9月、私生活スキャンダルが波紋を呼んでいた。『週刊文春』は、彼が東京の高級マンションで3歳年上のスタイリストAさんと同居していると報道。さらにAさんと交際中にもかかわらず、共演女優の永野芽郁にアプローチしてデートを重ねるなど“二股交際”疑惑があると伝えた。永野は昨年、既婚俳優・田中圭との不倫が発覚したばかりだったため、衝撃はいっそう大きかった。

当初、坂口は映画『盤上の向日葵』で第30回釜山国際映画祭に参加し、記者会見やインタビューに応じる予定だったが、騒動を受けて訪韓直前にキャンセル。開幕前に行われたレッドカーペットのみに姿を見せていた。

そうした中で迎えた今回の「ソウルドラマアワード2025」。坂口は「どう受け止めてもらえるか心配だった」と語り、疑惑に間接的に触れたことで、韓国でも大きな注目を集めている。

