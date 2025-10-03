株式会社TENTIALは、2025年9月にJRA通算600勝を達成した坂井瑠星騎手とコンディショニングサポート契約を締結したと発表した。

坂井騎手は2016年にJRA騎手としてデビュー後、オーストラリアやドバイ、香港などで海外経験を積み、2025年3月にはサウジカップで海外G1初制覇。国内では2022年秋華賞制覇などGI戦線でも活躍し、28歳にして通算600勝をマークした注目ジョッキーである。

「コンディショニングを万全にしていきたい」

今回の契約では、テンシャルのリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズや寝具の提供に加え、睡眠・呼吸・栄養の観点から個別にサポート。特に海外遠征時の長距離移動や時差調整といった騎手特有の課題に対応し、11月に控えるブリーダーズカップ・クラシック（米デルマー競馬場）など世界舞台への挑戦を支える。

坂井騎手は「競馬の騎手を、一人のアスリートとして認めて頂いたことが非常に嬉しく、感謝の気持ちで一杯です。日本での騎乗はもちろん、海外のレースに遠征することも多くありますので、時差調整や長距離移動などによる疲労回復に課題がありました」と明かし、ウェアの提供はもちろん、コンディショニングについての指導で「より良いパフォーマンスを発揮できたら」と話した。また、「今後も沢山のレースが控えていますので、そこで最大限のポテンシャルを発揮し、良い結果を残せるよう、コンディショニングを万全にしていきたい」と意気込んだ。