TCKは、10月9日（木）に行われる東京盃（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第59回東京盃（Jpn2）

施行日：10月9日（木）

施行場：大井競馬場

距離：1200m

出走資格：サラブレッド系 3歳上 選定馬

1着賞金：4000万円

JRAは5頭

●JRA所属馬（栗東）

クロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）戸崎圭太

コンティノアール（牡5・栗東・矢作芳人）北村友一

サンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）池添謙一

ドンアミティエ（牡5・栗東・今野貞一）坂井瑠星

ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）岩田望来

●地方所属馬

アームズレイン（牡5・川崎・佐々木仁）赤岡修次

イグザルト（牡6・大井・荒山勝徳）野畑凌

ウインリブルマン（牡7・大井・赤嶺本浩）騎手未定

エンテレケイア（牡7・浦和・小久保智）吉原寛人

オメガレインボー（牡9・浦和・小久保智）騎手未定

シアージスト（牡6・大井・坂井英光）矢野貴之

ジョンソンテソーロ（牡6・浦和・小久保智）騎手未定

トーセンサンダー（牡6・浦和・小久保智）騎手未定

ドリームビリーバー（牡6・大井・阪本一栄）藤田凌

マースインディ（牡10・大井・阪本一栄）藤本現暉

マックス（騙8・大井・福永敏）御神本訓史