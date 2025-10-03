【東京盃】クロジシジョーなどJRA馬5頭
TCKは、10月9日（木）に行われる東京盃（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第59回東京盃（Jpn2）
施行日：10月9日（木）
施行場：大井競馬場
距離：1200m
出走資格：サラブレッド系 3歳上 選定馬
1着賞金：4000万円
●JRA所属馬（栗東）
クロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）戸崎圭太
コンティノアール（牡5・栗東・矢作芳人）北村友一
サンライズアムール（牡6・栗東・小林真也）池添謙一
ドンアミティエ（牡5・栗東・今野貞一）坂井瑠星
ヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）岩田望来
●地方所属馬
アームズレイン（牡5・川崎・佐々木仁）赤岡修次
イグザルト（牡6・大井・荒山勝徳）野畑凌
ウインリブルマン（牡7・大井・赤嶺本浩）騎手未定
エンテレケイア（牡7・浦和・小久保智）吉原寛人
オメガレインボー（牡9・浦和・小久保智）騎手未定
シアージスト（牡6・大井・坂井英光）矢野貴之
ジョンソンテソーロ（牡6・浦和・小久保智）騎手未定
トーセンサンダー（牡6・浦和・小久保智）騎手未定
ドリームビリーバー（牡6・大井・阪本一栄）藤田凌
マースインディ（牡10・大井・阪本一栄）藤本現暉
マックス（騙8・大井・福永敏）御神本訓史