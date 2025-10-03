ドジャースはレッズに2連勝でWCS突破

メジャーリーグは2日（日本時間3日）、ワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦が行われ、地区シリーズ出場チームが出揃った。ガーディアンズ、パドレス、レッドソックスが無念の敗退となる中で、「手持ち無沙汰」「つまらない」と“虚無感”に襲われているのがドジャースファンだ。

ドジャースは本拠地でレッズとのWCSを戦い、第1戦は大谷翔平投手の2本塁打の活躍などで勝利。第2戦も山本由伸投手が7回途中2失点（自責0）、最後は佐々木朗希投手が締めてシリーズ2連勝で勝ち抜きを決めた。快勝劇により、第3戦が行われることがなかった。

ヒリヒリするポストシーズンでの試合がないことにファンも注目。「今日はドジャースの試合がないので手持ち無沙汰」「明日もドジャース試合ないのかい、早く観たい……」「ドジャースの試合がない」「しばらく試合ない〜つまらない」「ドジャースの試合がない 明日明後日はそわそわしないで仕事に打ち込めます」などと落胆の声が広がった。

ドジャースはこの日、球団公式SNSを更新して敵地フィラデルフィアにチャーター機で向かうナインの様子を公開した。地区シリーズは4日（同5日）に開幕。大谷のポストシーズン初登板初先発が発表されている。（Full-Count編集部）