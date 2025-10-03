【JDC】ナチュラルライズはダート三冠がかかる一戦
TCKは、10月8日（水）に行われるジャパンダートクラシック（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）
施行日：10月8日（水）
施行場：大井競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 3歳牡牝 選定馬
1着賞金：7000万円
●JRA所属馬
アドマイヤデイトナ（牡3・美浦・加藤征弘）坂井瑠星
クレーキング（牡3・美浦・中舘英二）C.ルメール
ドンインザムード（牡3・栗東・今野貞一）松山弘平
ナチュラルライズ（牡3・美浦・伊藤圭三）横山武史
ナルカミ（牡3・美浦・田中博康）戸崎圭太
ハグ（牡3・栗東・藤岡健一）川田将雅
ルクソールカフェ（牡3・美浦・堀宣行）佐々木大輔
●地方所属馬
カセノタイガー（牡3・大井・蛯名雄太）野畑凌
ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）山中悠希
シーソーゲーム（牡3・大井・藤田輝信）御神本訓史
スキャロップ（牡3・大井・上杉昌宏）江里口裕輝
スマイルマンボ（牡3・大井・坂井英光）吉原寛人
ソルジャーフィルド（牡3・北海道・川島洋人）小野楓馬
ナイトオブファイア（牡3・大井・渡邉和雄）矢野貴之
フレンドローマ（牡3・大井・上杉昌宏）鷹見陸
ユウユウスキー（牡3・大井・阪本一栄）吉井章