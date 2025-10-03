TCKは、10月8日（水）に行われるジャパンダートクラシック（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）

施行日：10月8日（水）

施行場：大井競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 3歳牡牝 選定馬

1着賞金：7000万円

JRAは7頭

●JRA所属馬

アドマイヤデイトナ（牡3・美浦・加藤征弘）坂井瑠星

クレーキング（牡3・美浦・中舘英二）C.ルメール

ドンインザムード（牡3・栗東・今野貞一）松山弘平

ナチュラルライズ（牡3・美浦・伊藤圭三）横山武史

ナルカミ（牡3・美浦・田中博康）戸崎圭太

ハグ（牡3・栗東・藤岡健一）川田将雅

ルクソールカフェ（牡3・美浦・堀宣行）佐々木大輔

●地方所属馬

カセノタイガー（牡3・大井・蛯名雄太）野畑凌

ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）山中悠希

シーソーゲーム（牡3・大井・藤田輝信）御神本訓史

スキャロップ（牡3・大井・上杉昌宏）江里口裕輝

スマイルマンボ（牡3・大井・坂井英光）吉原寛人

ソルジャーフィルド（牡3・北海道・川島洋人）小野楓馬

ナイトオブファイア（牡3・大井・渡邉和雄）矢野貴之

フレンドローマ（牡3・大井・上杉昌宏）鷹見陸

ユウユウスキー（牡3・大井・阪本一栄）吉井章