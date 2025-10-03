アメリカで不法移民の取り締まりを行うアメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)の職員の目撃情報を匿名で共有できるアプリ「ICEBlock」は、ICEが近くで活動していることを早期に知れることで、強引な取り締まりを回避できるということで人気を博していました。司法省や国土安全保障省がICEBlockに苦言を呈していましたが、ICEBlockが関連したと思われる死亡事件が発生したことを受け、ICEBlockはApp Storeから削除されました。

Apple removes ICE tracking app after pressure from Bondi DOJ | Fox Business

https://www.foxbusiness.com/politics/apple-takes-down-ice-tracking-app-after-pressure-from-ag-bondi



ICEは不法移民を取り締まるために捜査を行っているはずですが、合法的な居住者やアメリカ市民でさえICE職員に拘束されるケースが報じられています。そんなICE職員の目撃情報を報告するアプリとして人気を集めていたのがICEBlockです。ICEBlockは2025年6月30日にCNNが報じた後、ユーザー数が急上昇してアメリカのApp Storeの無料アプリランキングで1位にもなりました。

トランプ大統領による全米規模の不法移民取り締まり対策として規制当局職員の目撃情報を報告するアプリ「ICEBlock」がアメリカのApp Store無料アプリランキングでトップに躍り出る - GIGAZINE



ICEBlockの人気上昇を受け、アメリカのクリスティ・ノーム国土安全保障長官は、「ICEBlockの行為は人々に法執行や捜査を回避するよう積極的に促すものであり、我々は司法省と協力して彼らを起訴できるかどうか検討しています」とICEBlockを批判しました。また、パム・ボンディ司法長官も、「ICEBlockは連邦職員がいる場所について犯罪者にメッセージを送っています。ICE職員だけでなく、協力して働いている連邦捜査官、司法省の捜査官が負傷する可能性があります」とICEBlockが犯罪に使われる危険性を指摘しました。

そして2025年10月2日に、ICEBlockはApp Storeから削除されました。ICEBlockは公式のBlueskyアカウントで「ICEBlockが『不適切なコンテンツ』を理由にApp Storeから削除されたというメッセージが届きました。考えられるのは、トランプ政権からの圧力によるものでしょう。私たちは既に対応済みで、これに対抗します！」と投稿し、規制にあらがう意思を表明しています。



ボンディ司法長官はメディアに声明を公開し、「本日、Appleに連絡を取り、ICEBlockアプリをApp Storeから削除するよう要請しました」と明かしています。ボンディ司法長官は「アメリカ国民の安全を守るために日々命を懸けている連邦法執行官を守るため、引き続き全力を尽くします」と宣言しました。

また、Appleはメディアに提供した声明の中で、「App Storeは、アプリを見つけるための安全で信頼できる場所となるよう作られました。法執行機関からICEBlockに関連する安全上のリスクに関する情報を受け取り、ICEBlockと類似のアプリをApp Storeから削除しました」と説明しました。

ICEBlockが削除された重要なきっかけとして、2025年9月にテキサス州ダラスで発生したICE現地事務所銃撃事件があります。不法移民の取り締まり行う執行官を狙った襲撃事件は複数回発生していますが、ダラスの事件で3名の死傷者を出した容疑者は、ICEBlockについて検索していたことがFBIの調査から判明しています。