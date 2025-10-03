5年で受験者数が急増！秘密は“PBL型授業”「サレジアン国際学園中学校高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……サレジアン国際学園中学校高等学校】
▼東京都北区にある中高一貫の共学私立校
▼赤羽駅から徒歩10分、赤羽岩淵駅から徒歩8分
▼全校生徒780人
▼2022年に校名を改称し共学化
▼ネットで注文可能なお弁当530円
▼2027年に新校舎が完成予定
▼図書館の蔵書数は約3万冊
▼PBL授業では「ロジカル」「クリエイティブ」「クリティカル」な思考が育まれる
▼本科クラスとインターナショナルクラスの2つのクラス
〈株式投資の部活を作りたい！〉
▼経済や世界情勢を学ぶため、部活の設立を目指す中2生に密着
▼部員集めや顧問探し、校長先生へのプレゼンなど奮闘！果たして結果は？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……サレジアン国際学園中学校高等学校】
▼東京都北区にある中高一貫の共学私立校
▼赤羽駅から徒歩10分、赤羽岩淵駅から徒歩8分
▼全校生徒780人
▼2022年に校名を改称し共学化
▼ネットで注文可能なお弁当530円
▼2027年に新校舎が完成予定
▼図書館の蔵書数は約3万冊
▼PBL授業では「ロジカル」「クリエイティブ」「クリティカル」な思考が育まれる
▼本科クラスとインターナショナルクラスの2つのクラス
〈株式投資の部活を作りたい！〉
▼経済や世界情勢を学ぶため、部活の設立を目指す中2生に密着
▼部員集めや顧問探し、校長先生へのプレゼンなど奮闘！果たして結果は？