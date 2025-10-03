O157やサルモネラ菌がいたケースも…アニマルカフェやふれあい動物施設、専門家が鳴らす警鐘

複数ある「ふれあえる動物施設」の実態

日本には多種多様な動物たちを扱う、アニマルカフェやふれあい動物園と呼ばれる施設が多く存在している。人に飼育されることに慣れている犬や猫といった動物以外の野生動物を扱う施設（以下、犬や猫、ウサギといった家畜化された動物以外の動物とふれあえる施設を記事内では「野生動物カフェ」と明記する）も多い。

野生動物カフェに関しては、絶滅危惧種などが含まれているのではないかという問題、密輸などの問題、本来人慣れしていない野生動物に与えるストレスなどが問題視されてきた。しかし、国には野生動物カフェに関する具体的な規制がなく、実際にどんな動物たちが、どんな状況下で飼育され、展示されているのか、全容は明らかになっていない。

しかし、野生動物のペット飼育や接触に規制をかけている国は多く、日本でも2026年の動物愛護法の改正に向けて、動物たちの“展示の規制を強化する”ということも検討事項のひとつに挙がっている。

そんな中、WWF（世界自然保護基金）ジャパンは10月3日に、野生動物カフェの課題と対策に関する最新レポート『野生動物との触れ合いの現在地：野生動物を扱うアニマルカフェのリスク緊急評価』を発表する。野生動物を扱うアニマルカフェの展示のあり方についての現状と、リスク評価が丁寧にまとめられたレポートだ。実地調査は、2025年6月、7月に、東京近郊の野生動物カフェ25施設において実施された。

前編では、野生動物カフェの件数や展示される動物の種類や頭数、動物との接触に伴う傷害のリスクについて調査を行ったWWFジャパンの浅川陽子さんにお話をうかがった。後編では引き続き、野生動物との接触にから生じる病原体の感染リスクについての調査結果をうかがう。その内容は、驚くべきものだった。

腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌が……！

「野生動物カフェにはさまざまなリスクがあります。今まで、不適切な飼育環境による個体のストレスなど動物福祉（アニマルウェルフェア）の問題が語られてきました。もちろん、その問題も大切な事柄です。

しかし、今回の調査では、野生動物カフェにおける動物との接触に伴う傷害リスクへの対策（接触方法の説明や展示状況など）、そして、北海道大学大学院獣医学研究院と連携して野生動物から感染する恐れがある病原体（細菌など）に関する説明や衛生対策の実施状況、さらに動物との接触によって付着した微生物の状況についても調査しました。

どんな動物との接触でも病原体の感染リスクはゼロではありません。特に、野生動物はどんな病原体を持っているか、よくわかっていません。また、動物がどこから来て、どのような環境で飼育されているか確認できないこともそのリスクを高めます」

調査では、調査員が動物の体表を撫でる行為から動物が保有する微生物を採取し、研究施設で解析を行った。

その結果は驚くものだった。感染症リスクについては、病原性細菌や薬剤耐性菌が検出された施設があったのだ。

「たとえば、O157に代表される腸管出血性大腸菌が4施設から（全体の16％）、サルモネラ属菌が2施設から（全体の8％）、薬剤耐性菌のESBL産生菌（※1）が2施設から（全体の8％）、こちらも薬剤耐性菌のMRCNS（※2）が7施設から（全体の28％）、検出されました。

腸管出血性大腸菌が検出された店舗はいずれも爬虫類、鳥類などの異種混合飼育を行っていました。この菌は極めて少ない菌数でも感染が成立する非常に感染力の強い病原性大腸菌で、感染すると激しい腹痛、血便、発熱などの症状が現れ、特に小さいお子さんや高齢者は重篤な合併症を引き起こす可能性があります。不適切な衛生対策によって、人への病原体伝播の恐れがないとは言い切れません」

※1：抗菌性物質を分解する酵素である基質特異性拡張型βラクタマーゼを産生する細菌

※2：メシチリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌

感染症対策もあいまいな部分が多い

ただし、これらの感染症は適切な措置を行っていれば、そのリスクを下げることができる。というわけで、各施設でどういう衛生管理措置を行っているのか、観察と聞き取り調査を実施した。

「まず感染対策として基本となる手指の衛生については、全体の96％の施設が“消毒液”を設置していました。その一方で、“手洗い場”を設置していた施設は56％程度。また、入店時にスタッフが、手指消毒を推奨する施設は92％あったものの、動物と接触した後、退店時に手指消毒を推奨する施設は56％、という結果でした。

消毒液はかなり高い確率で設置されていますが、手洗い場はそうではありません。手洗い場がある施設でも、入店時には消毒や手洗いを指導する一方で、退店時には指導を行っていないという施設が確認されました。

動物由来の有機物が手指に付着している場合、消毒液の効果が著しく低下することから、流水による手洗いは欠かせません。また、入店時には手指消毒や手洗い指導をする一方で、退店時の指導が約半数程度にとどまった点は、人から動物、つまり利用者を感染源とする感染リスクを重視する一方で、動物から利用者への感染や、動物を経由した利用者間、従業員から利用者への感染リスクへの予防意識が低いことを示唆していると言えます。

加えて、かかりつけ獣医師の不在や、動物の定期検診の未実施の施設もあり、衛生管理意識の低い事業者が存在することが調査によって明らかになりました」

また、これらの衛生・安全対策だけでなく、法令遵守に関しても、事業者の責任意識の低さが浮き彫りになった。

「野生動物カフェは、第一種動物取扱業の事業者に関する情報（標識）を店内のわかりやすい場所に提示しなければなりません。しかし、その標識が確認できたのは半数にとどまりました。また、販売する動物（野生動物カフェが販売も同時に行っているケースもある）に関しては、生産地（輸入先の国名など）を表示する必要がありますが、販売個体のうち表示がなされていたのは61％で、39％の個体には表示がありませんでした。

さらに、これは感染症などの衛生問題にも深く関与する事柄ですが、施設内で飲食物を提供する場合は、飲食物の製造エリアに動物を侵入させることは禁止されています。今回、飲食物を提供する9施設のうち、1つの施設で侵入禁止エリアに動物の存在が観察されました。衛生に関する遵守状況も十分とは言えません」

このままで本当に大丈夫なのか

今回の調査結果をもとに、WWFジャパンでは“人と動物が安全、安心に、調和して暮らせる社会を目指すために”野生動物カフェのリスクに関する対策として、次のようにまとめている。

「まず、接触に高い危険性が伴う可能性がある動物と接する場合には、“事業者の常時立ち会いと監視”を必須とする、ということ。今回の実施調査でわかったことですが、動物との接触時に従業員の監視がない場面が数多く観察されました。また、衛生保持のために、“手洗い場と手洗い指導、動物検疫制度”など衛生管理対策を法制化する必要があると考えています。

さらに、種の持続可能な利用を確保するために、“トレーサビリティと個体識別措置”の導入をする、ということ。それによって、動物の由来や取引経路を容易に確認できるようになり、感染症クラスターなどが発生した場合でも即時対応が可能になります。そして、事業者の法令遵守を徹底すること。動物を扱うプロとして、利用者への適切な情報提供や動物管理の見本を示すべきです」

「今まで事故がなかった」「問題が起きていなかった」と事業者や利用者は主張するかもしれないが、それはたまたまそうであったというだけで、リスクへの対応が甘い実態が見えてきたことは確かだ。事業者サイドに改善を求めていくだけでなく、利用する側も野生動物とのふれあいに伴う傷害や感染症などのリスクがあることを知ることが大切だ。

また、野生動物カフェにいるすべての動物たちが、人とのふれあいを得意としているわけではなく、ふれあいが苦手な動物の存在を学んで、安易なふれあいを避け、適切な距離を保つこと、なども必要だ。すべてを店任せにするのではなく、主体的な判断ができるようになることも大切だ。

リスクに配慮した施設から学ぶこともあった

浅川さん自身も実地調査で、傷害、衛生対策が不十分であることを実感した、という。しかし、野生動物カフェの中には、「リスクに配慮した展示」を行っている施設もある。

その施設では、人と動物、双方が安全に、適切な距離感を保って楽しめるよう工夫をしているという。入店時にまず利用者に、展示動物・個体の生態や習性に関する説明をしっかりと行い、その説明を理解した希望者のみ手乗りの体験を提供している。施設内は、ふれあい（手乗り体験）と動物展示と飲食の3つのスペースに分かれていて、ふれあいスペースは個室で他の区域とは隔離されている。ふれあいの手乗り体験はスタッフの立会いのもとで、1組ずつ行われ、体験前には接触方法に関する指導を受ける。接触できる個体は、スタッフが個体の気質やその日の体調などを考慮して選ぶ、というように、動物による傷害事故予防や動物の健康への配慮もなされている。

衛生対策に関しては、施設の入り口に手指と靴の裏用の消毒液を設置して、手乗りの体験を行う利用者には追加で施設内の手洗い場で手指の洗浄と再度の消毒指導をしている。また、動物のケージには、鍵穴に鍵を差し込んで回すシリンダー錠が使われ、手乗りの体験時には利用者と立ち会うスタッフを取り囲むように組み立て式の柵が設置される。

さらに施設内の窓が二重サッシになっているなど、不意のアクシデントなどによる脱走や、脱走による個体の死亡事故や外来種化の予防のための環境が整っている。この施設は、ウェブサイトでも動物に関する知識や感染症に関するリスクに関してもしっかり明記していて、単に動物とのふれあいだけでなく、動物を知る機会を作っている。

今、日本のアニマルカフェは海外の観光ガイドブックにも掲載されるなど、日本ならではの観光スポットにもなっている。

「日本では自国で飼育や接触が制限されている種であっても触れ合うことができる、という認識を持つ外国人が多くいます。こうした状況は日本が野生動物利用において国際的に注目を集め、同時に動物の適切な管理体制を構築・実行する責任が強く求められていることを意味しています。今回明らかになった課題への早急な対応を検討すべきです」と浅川さんはいう。

責任のひとつとして、法による規制の強化は、動物取扱業の健全化を図るという効果だけでなく、利用者や観光客に対する日本の動物関連サービスの信頼性を高める意味でも、大きな意義を持っている。動物たちとのふれあいを楽しみたいなら、より安全で、リスクの小さいところが良いに決まっている。「流行っているから」「楽しそうだから」「かわいいから」だけでなく、私たちも賢い利用者にならなければいけないのではないか。ひいてはそれが、動物たちの命を守ることにもつながるのだから。

【前編】絶滅危惧種まで？ 日本の「アニマルカフェ」「ふれあい動物施設」調査で判明した危険な現実