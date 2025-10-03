「WH-1000XM6」

ソニーはワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM6」と完全ワイヤレスイヤフォン「WF-1000XM5」向けの最新ソフトウェアを、10月1日に配信開始した。2機種ともGemini Liveに対応したほか、LE Audio接続中に使用できる機能が拡充された。

「WF-1000XM5」

アップデートにより、2機種ともGemini LiveとAudio Sharing with Fast Pairに対応。LE Audio接続中でもデジタルアシスタントとHead Trackingが利用可能となったほか、本体ソフトウェアのセキュリティが強化された。

また、WF-1000XM5では、左右それぞれにイヤフォンに対してFind Hub機能が使えるようになったほか、充電ケースを使わずにFind Hub機能を無効可能に。

WH-1000XM6はLE Audio接続中でも、デバイスの位置特定などができる「Find Hub」機能が利用できるようになった。

アップデートにはAndroid・iOSアプリの「Sony | Sound Connect」を利用する。アップデート後のソフトウェアバージョンはWH-1000XM6が3.0.0、WF-1000XM5が6.0.0。