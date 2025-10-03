&TEAM、韓国デビューへの率直な思い吐露 HARUA「感謝と恩を忘れずに謙虚にイチからスタートするつもりで」
9人組グローバルグループ・&TEAMの韓国デビューまでの（約）100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』（毎週木曜 深0：59※全6回）の第1話が、日本テレビ系で2日深夜に放送された。
【番組写真】ライブ前…メンバーで手を重ね合う&TEAM
&TEAMは「Japan to Global」を実現するための、新たな一歩として、10月28日に&TEAM韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューすることが決定している。『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』は、韓国デビューまでの道のりに迫るドキュメンタリー番組。10月2日に放送された第1話では、韓国デビューを聞いた時の9人それぞれの気持ちが明かされ、うれしさや期待と同時に、世界への挑戦がはらむ不安な気持ちも吐露された。
そんなメンバーの練習室にHYBE JAPAN代表取締役兼CEO／YX LABELS代表取締役のハン・ヒョンロックが訪れ、&TEAMを知らない世界中の人々の目にふれる韓国デビューについて「これまで日本で培ってきた実力、経験、実績をもとに、&TEAMが世界においても通用する、好きになっていただけるような爪痕を残すことが大事だ」と鼓舞すると、これまで歩んできた道のりに自信を持つかのように決意を固めるメンバーの姿が映し出された。
HARUAは「これまで一緒に進んできてくれたLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）との皆さんへの感謝と恩を忘れずに謙虚にイチからスタートするつもりで今回の韓国デビューを成功させたい」と強い想いを語った。また、韓国デビューへの課題について聞かれたKは「殻を破りたい」と発言し、「自分らしくいられることをメンバー9人が持って表現することができたら、それが歌とダンスにつながるんじゃないかなと思う」と、一度きりの韓国デビューに懸ける真剣勝負の覚悟をつづった。
なお、同番組は毎週木曜日午前0時からHuluにて特別版を先行独占配信し、地上波放送後には、Hulu、日テレTADA、TVerで見逃し配信され、YouTube版も公開される予定。
【番組写真】ライブ前…メンバーで手を重ね合う&TEAM
&TEAMは「Japan to Global」を実現するための、新たな一歩として、10月28日に&TEAM韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューすることが決定している。『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』は、韓国デビューまでの道のりに迫るドキュメンタリー番組。10月2日に放送された第1話では、韓国デビューを聞いた時の9人それぞれの気持ちが明かされ、うれしさや期待と同時に、世界への挑戦がはらむ不安な気持ちも吐露された。
HARUAは「これまで一緒に進んできてくれたLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）との皆さんへの感謝と恩を忘れずに謙虚にイチからスタートするつもりで今回の韓国デビューを成功させたい」と強い想いを語った。また、韓国デビューへの課題について聞かれたKは「殻を破りたい」と発言し、「自分らしくいられることをメンバー9人が持って表現することができたら、それが歌とダンスにつながるんじゃないかなと思う」と、一度きりの韓国デビューに懸ける真剣勝負の覚悟をつづった。
なお、同番組は毎週木曜日午前0時からHuluにて特別版を先行独占配信し、地上波放送後には、Hulu、日テレTADA、TVerで見逃し配信され、YouTube版も公開される予定。