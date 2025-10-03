日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」 ラスト10人目は大野愛実
日向坂46が、新企画「五期生のぽかぽか写真館」を公式サイトで公開中。きょう3日には最後の10人目として、14thシングルに収録の五期生楽曲「ジャーマンアイリス」のセンターを務める大野愛実の撮り下ろしグラビアが公開された。
【写真】全員登場！これまでに公開された日向坂46 五期生グラビア
サイトでは連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されており、ファンにとっては見逃せない企画に。グループの次世代を担う五期生の活動に注目が集まるなか、今回の企画にも期待が寄せられている。
また、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生が出演するライブイベント『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が、東京・東急歌舞伎町タワー6階の劇場「THEATER MILANO-Za」で11月1日〜30日に開催されることも発表されている。
【写真】全員登場！これまでに公開された日向坂46 五期生グラビア
サイトでは連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されており、ファンにとっては見逃せない企画に。グループの次世代を担う五期生の活動に注目が集まるなか、今回の企画にも期待が寄せられている。
また、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生が出演するライブイベント『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が、東京・東急歌舞伎町タワー6階の劇場「THEATER MILANO-Za」で11月1日〜30日に開催されることも発表されている。