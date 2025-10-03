timelesz寺西拓人、2025年内の目標は“一人呑み”デビュー「ちょっと成長した感じがする」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が3日、都内で行われた『ベンザブロックプレミアムDX』新製品発表会に同じくCMに出演する綾瀬はるか、佐野勇斗（M!lk）登壇した。商品にちなんだワードを使用したルーレットトークでは寺西が2025年内にやりたいことを発表した。
【写真】爽やかな笑顔！ガッツポーズをとる寺西拓人
さらに進化するためにチャレンジしたいことを聞かれた寺西は「しいていえば、一人行動がそんなに慣れていない。一人で夜、呑みに行ってみたい。そしたらちょっと成長した感じがするので2025年の間に目指せ、一人呑み」と掲げた。
これに綾瀬は「なかなか一人で行くのは勇気がいりますよね。ぜひ行ってみてください」とオススメシたかと思えば「私もあまり得意じゃないです。行く？」と佐野にパス。佐野も「僕も得意じゃないです」と回答し、綾瀬は「頑張ってください」とマイペースに応援していた。
3人のほか、山田杏奈、小坂菜緒（日向坂46）が出演する新テレビCM「鼻かぜに進化したベンザ」篇、「のどかぜに進化したベンザ」篇、「熱かぜに進化したベンザ」篇、「せきかぜに進化したベンザ」篇、「みんなのかぜに進化したベンザ」篇は4日から放送開始。
