元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が、2日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。意外な恋愛観を明かした。

様々な恋愛体験が語られた番組VTRを受け、ゲスト出演した女優の高岡早紀（52）は「“大人のお店とか行ってみたい”って、そんなバカなことを彼女に言う男っているの？」とあ然。番組MCの「南海キャンディーズ」山里亮太（48）は「ただね、千鳥のノブさんがそう」と切り出し、「初めてお付き合いした人が今の奥さんなんですけど、“君しか知らないからもっと遊びたいから、一旦別れよう”って言って。ビンタされて終わったらしいけど、いるんですよ、ある程度。たぶんそういうことを言う人」と想像した。

これに元℃-uteで歌手の鈴木愛理（31）は「嫌ですよ、普通に」と同意しながらも、「“嫌だ”って言うけど、そんなことで別れるぐらいなら、“今日行ってくるわ”って言ってから行ってほしい」と告白。山里と高岡が「えーっウソ！？」と驚くと、松村は「私も全然行ってきてほしい」と打ち明けた。

その理由を「だってお金が発生してるから、（店の）女の子に気があるわけではないってうのがこっちに分かるから」と説明。「別れるよりそっちのほうがいいですよね？」という鈴木に、松村が「感想まで聞かせてほしい」とぶっちゃけると、山里と目を合わせた高岡は「私も信じられない」と驚がく。さらに山里は「逆に行けないわ、そんなことを言われたら」とひるんだが、松村は淡々と「どういうことをさせられるのかとか、単純に興味がある」と語っていた。